Jesper Jensen ved det godt.

Da han mandag eftermiddag skrev under på en kontrakt, der gør ham til landstræner for kvindelandsholdet, sagde han samtidig goddag til en ny tilværelse.

For er man håndboldlandstræner i Danmark, så er presset massivt og kritikken nådesløs.

Det har Jesper Jensen tænkt igennem, inden han sagde ja til DHF's tilbud.

Men den tidligere landsholdsstjerne er alligevel bekymret for, hvilke konsekvenser presset og bevågenheden får. Ikke i forhold til ham selv – men for hans tre børn.

»Jeg har bare hørt fra alle sider, at det er et meget voldsomt pres. Så jeg har haft lidt ærefrygt omkring det. Men det, der gør mig mest urolig, er mine børn,« siger Jesper Jensen og uddyber sin bekymring:

»Der sidder jo altid to procent af Danmarks befolkning og kaster op ned i et tastatur – med chats og alle de der ting. Når jeg kigger på, hvad Klavs' (Klavs Bruun Jørgensen, tidligere landstræner, red.) børn har været udsat for, mens han har været landstræner, så...«

»Derfor har jeg også spurgt Klavs, hvordan hans børn har taget det i hans tid. Han siger så, at han ikke føler, de har bemærket noget. Men det kan jeg godt være nervøs for med mine børn – hvordan fanden reagerer de i forhold til tingene,« lyder det fra Jesper Jensen, som afslører, at han på flere områder har rådført sig med Klavs Bruun, før han sagde ja til at blive landstræner.

Jesper Jensen præsenteret som ny landstræner for kvinderne på et pressemøde i Kolding mandag den 2. marts 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker Vis mere Jesper Jensen præsenteret som ny landstræner for kvinderne på et pressemøde i Kolding mandag den 2. marts 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix) Foto: Claus Fisker

»Jeg har haft en super god dialog med Klavs i lang tid – også mens han var landstræner. Jeg snakkede også med ham dagen efter, at hans samarbejde ophørte med DHF. Og Klavs har hele tiden sagt, at hvis det bliver dig, så skal du bare ringe, hvis du vil det. Så Klavs og jeg har et rigtig godt forhold,« siger 42-årige Jesper Jensen.

Danmarks nye landstræner kan se frem til en travl tilværelse, da han fortsætter som cheftræner i Team Esbjerg og altså samtidig skal stå i spidsen for landsholdet.

Det har allerede afført en del kritik, at Jesper Jensens fokus ikke udelukkende kommer til at være på landsholdet, men her ser skeptikerne helt forkert på situationen

I hvert fald ifølge Jesper Jensen selv.

»Jeg synes jo faktisk, jeg får en kæmpe viden ud af at være ligatræner. Jeg har jo meget mere indblik i spillerne, end hvis jeg var fuldtidslandstræner og tog ud og så dem, fordi jeg sidder hver eneste weekend og klipper video med dem og prøver at finde deres svagheder, så vi kan slå dem med Team Esbjerg.«

»Nu skal jeg så også til at kigge på deres gode sider og se, hvordan vi kan bruge det på landsholdet. Det glæder jeg mig helt vildt til,« siger han.

Der er også blevet spekuleret i, at der kan opstå problemer med interessekonflikter – eksempelvis hvis Team Esbjerg forsøger at skrive kontrakt med en landsholdsspiller.

De forskellige faldgruber er også forklaringen på, at der er en klausul i kontrakten, som betyder, at både DHF og Jesper Jensen kan opsige kontrakten efter EM i december, hvis konstellationen ikke fungerer.

»Jeg tror egentlig, at andre har tænkt meget mere over det, end jeg har. Jeg har ikke brugt et sekund på at tænke over det. For jeg kan aldrig se, det bliver et problem. Det kommer ikke til at have indflydelse på mig,« siger han og fortsætter:

»Min integritet er høj, og det vil den altid være. Og den vil være endnu højere nu, for jeg vil ikke have, at nogen skal kunne sige noget eller angribe mig på noget.«