Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En video, der kom på YouTube, endte med at blive ret afgørende for Marianne Flormans videre karriere.

Den 'Jernhårde Lady', der var med til at vinde både EM- og OL-guld i 1996, havde lagt håndboldskoene på hylden, og efter nogle år som vært på DR endte hun et helt andet sted.

Videoen vender vi tilbage til, for noget, der har været med til at bane vejen for den tidligere håndboldspiller, har været, at hun ikke lagde en klar plan.

Marianne Florman bor i dag på Møn. Hun har sin egen virksomhed, 'True Lead Academy', hvor hun arbejder med heste og mennesker.

Marianne Florman arbejder i dag med heste og mennesker. Foto: Anders Clausen Vis mere Marianne Florman arbejder i dag med heste og mennesker. Foto: Anders Clausen

»Der er mange mennesker, der gerne vil have en dybere kontakt med deres hest, og det, jeg hjælper dem med, er at se mere på dem selv i forhold til at skulle lave adfærd på heste. Hvordan vi selv er i verden, har stor indflydelse på, hvordan vores hest er,« forklarer hun om det, hun kalder et 'ligeværdigt samarbejde' mellem mennesket og det store dyr.

Et samarbejde, hvor det er lige så vigtigt, at hesten bliver hørt, fremfor eksempelvis bare at tænke, at 'den er ulydig'.

Planen var ikke lagt på forhånd, og det er også sådan, hun arbejder. Med at turde stå i nuet, vide, hvor man skal hen, men 'man kan ikke kende vejen' i en verden, hvor det ellers er det, man gerne vil. Have en plan.

Noget, der ofte er tilfældet, når man er eksempelvis professionel håndboldspiller, som hun selv var i mange år.

Anette Hoffmann, Anja Byrial, Marianne Florman og Janne Kolling på sejrsskamlen med guldet om halsen efter OL-finalen mod Korea. NORDFOTO 1996 Foto: KELD NAVNTOFT Vis mere Anette Hoffmann, Anja Byrial, Marianne Florman og Janne Kolling på sejrsskamlen med guldet om halsen efter OL-finalen mod Korea. NORDFOTO 1996 Foto: KELD NAVNTOFT

Her var hun en del af de ikoniske 'Jernhårde Ladies'. En tid, hun selv kalder 'en fin æra', der har tegnet meget af fremtiden efterfølgende.

»Vi var en flok, som gjorde et stort indtryk på danskerne. Det er rart at være kendt for det gode. De unge mennesker i dag ved jo ikke, hvem jeg er, men folk fra 40erne og op har stadig os som de store forbilleder og kan huske mange ting og mange af kampene,« siger Marianne Florman.

Hun var en del af et hold, der blev og stadig er ikoniske. De skrev i den grad dansk håndboldhistorie.

»Det er egentlig ret vildt. Det kunne vi jo ikke vide, da vi gjorde det. Jeg tror, vi gjorde det, fordi vi var på kanten til at gå fra en æra til en anden,« siger hun.

Kristine Andersen, Tonje Kærgård, Heidi Astrup og Marianne Florman efter guldsejren over Korea lørdag 3.8. NORDFOTO 1996 Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Kristine Andersen, Tonje Kærgård, Heidi Astrup og Marianne Florman efter guldsejren over Korea lørdag 3.8. NORDFOTO 1996 Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Dengang var de 'amatører', der bare elskede at spille håndbold. Det var i den æra, man for alvor begyndte med professionelle håndboldspillere, og der var diskussioner om, hvorvidt de skulle have det samme i løn som herrerne, når de vandt.

De 'Jernhårde Ladies' havde et indre drive for at vinde medaljer, og ambitionerne var store.

De turde italesætte dem, og det var med til at gøre dem så gode, mener Marianne Florman, der ikke er i tvivl, når hun skal beskrive det største øjeblik. Her peger hun med det samme på OL i 1996.

»Det var det første. Det er helt vildt at være til OL. Det er ikke kun håndbold, man får set en masse stjerner. Vi så ikke os selv som stjerner, så vi var ved at dreje hovedet af led, hver gang vi så en stjerne. Det var stort at gå efter det, det var stort at være meget eksplicitte omkring, at vi faktisk havde tænkt os at vinde det her OL og så faktisk gøre det. Det tror jeg også har været med til at sætte et særligt præg, at vi turde sige det højt. Vi vidste ikke, om det ville ske, men vi turde gøre det og gribe efter stjernerne. Det tror jeg har været rigtig vigtigt også, et vigtigt statement, meget modsat den danske forestilling om, at man ikke skal tro, man er noget,« siger den tidligere håndboldspiller.

Rød løber til Vild med dans forud for det store Knæk Cancer program fredag d. 25. oktober 2013. Her ses Marianne Florman Foto: Betina Garcia Vis mere Rød løber til Vild med dans forud for det store Knæk Cancer program fredag d. 25. oktober 2013. Her ses Marianne Florman Foto: Betina Garcia

Hun stoppede på landsholdet i 1997 og fik efterfølgende job hos DR, ligesom hun begyndte at holde foredrag, kurser og coaching. Efter nogle år kom så begyndelsen på det, der i dag er en stor del af hendes levevej.

Marianne Florman havde haft hest som barn og vidste, hun gerne ville have det igen. Det fik hun, da hun sammen med sin mand flyttede til Møn for mere end 15 år siden.

Her begyndte hun for alvor sin rejse i forhold til arbejdet med den ligeværdige kommunikation og samarbejdet fremfor at skulle 'bestemme over hesten, præstere og være i konkurrencemode', som hun forklarer det.

Og det er her videoen, der endte med at blive afgørende, kommer ind i billedet.

»Jeg opdagede, hvor meget min egen personlighed og måde at være på havde indflydelse på hesten. Så begyndte jeg at undervise lidt i det, og så var der bare en masse, der opdagede det. Jeg lavede en video, der var ret afgørende, man kan se på YouTube – den hedder ‘Vejen til hestens hjerte og dit eget’, som jo indikerer, at vi selv er i spil,« siger hun og fortæller, at den video var med til at bane vejen:



»Den video blev spredt som en fin vind over Danmark. Rigtig mange spurgte, om jeg ville komme ud og lave kursus i det her. Det var virkelig et fint afsæt, og det har jeg fortsat med og udviklet på, fortæller Marianne Florman.

Hun har i dag ikke blot sit onlineunivers med egen hjemmeside for 'True Lead Academy'. Hun laver også workshops, hvor hun møder mennesker og deres heste rundt omkring.

Selvom hun tydeligvis er glad for, hvor hun er – det stråler ud af hende – kan hun også godt savne jobbet som vært. For hun var glad for at være hos DR.

Marianne Florman blev kommentator og ekspert hos DR efter håndboldkarrieren. Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Marianne Florman blev kommentator og ekspert hos DR efter håndboldkarrieren. Foto: ERNST VAN NORDE

»Jeg kan godt lide at lave tv. Så laver jeg mit eget online-tv i stedet, men jeg elsker virkelig at formidle. Jeg var på ‘Ha det godt’, som var et sundhedsprogram, som ikke havde til formål at have en løftet pegefinger, men i stedet prøve at anvise andre veje, og det passer rigtig godt til mit system. Jeg holdt virkelig meget af at lave det,« siger Marianne Florman.

Programmet blev dog lukket, og selvom hun blev tilbudt at få et fast job, kunne hun ikke lige se sig selv i programmer om for eksempel bolig eller have.

»Hvis jeg skal arbejde på tv igen, skal det være noget, der giver lidt mening for mig,« siger den 'Jernhårde Lady'.