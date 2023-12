Japan spiller hurtigt og har et uendeligt antal angrebsåbninger, som kan skabe dansk forvirring.

Hvis de danske spillere er komplet rundtossede, når de torsdag har spillet mod Japan ved VM i håndbold, er det ikke så mærkeligt.

Det fortæller stregspiller Rikke Iversen, som i sin tid i Odense Håndbold har trænet med det japanske landshold, fordi daværende træner Ulrik Kirkely samtidig var landstræner for Japan.

- Det kommer til handle om at have tungen lige i munden, siger Rikke Iversen, inden hun til pressemødet på biblioteket i Herning forklarer med både ord og krop, hvordan japanerne spiller.

- Man prøver at følge med til højre, og når man så slipper hende, man dækker op, så har hun slet ikke bolden, og så er der mål til venstre, og man er blevet snydt.

- De har så mange løbebaner, og det handler om at finde ud af, hvem der har bolden, og hvem der bare løber for at forvirre, siger Rikke Iversen.

Det er formentlig langtfra alle, der kommer til at føle sig tilpas mod de lynhurtige og vævre japanere, der arbejder i en noget lavere højde end danskerne. Men Rikke Iversen glæder sig.

- Det er en vanvittigt spændende kamp. Det er det her, VM kan. Man prøver nogle helt specielle spillestile, og jeg synes, det er sindssygt sjovt, siger hun.

Japanerne har ifølge landstræner Jesper Jensen den fordel, at de ofte er samlet flere måneder i træk. Og derfor sidder aftalerne lige i skabet.

- Hvis vi har - højt sat - syv systemer i angrebet, så har de 20, og for hver af de 20 har de otte varianter. Så deres katalog er ligesom hele det her bibliotek, hvor vores er en enkelt bog, siger landstræneren og kigger på de endeløse hylder med bøger på biblioteket i Herning.

- Når de løber rundt og laver en masse kryds, så skal vi forsøge bare at stå og kigge på det, og når de så kommer ind til os, så skal fælden klappe.

Han peger på, at japanerne har slået Serbien meget stort for nylig, ligesom Spanien også tabte til japanerne, der i oktober vandt Asian Games.

- Det er et rigtig fint håndboldhold. Det, at de er kommet over med nul point, betyder ikke nødvendigvis, at de har været det dårligste hold i deres gruppe, siger Jesper Jensen.

Både landstræneren og Rikke Iversen forsikrer dog, at Danmark nok skal klare opgaven, når kampen bliver skudt i gang torsdag klokken 20.30.

