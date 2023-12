Sandra Toft mener, at Danmark var helt væk mod Japan, men landstræner Jesper Jensen var mere positiv.

Der var blandede følelser i den danske lejr efter torsdagens chokerende nederlag til Japan ved VM i håndbold.

De upåagtede asiater gik uimponeret til værks, og med en omgang utraditionel håndbold blev Danmark sendt til tælling.

- Vi var helt væk, lød det efter kampen fra keeper Sandra Toft, som var tydeligt skuffet.

- Der var mange ting, der var svært. Vi havde især svært ved at score mål. Og så havde vi det svært ved den måde, de spillede på.

- Der spredte sig en usikkerhed, og vi begyndte at spille forkrampet i begge ender af banen, sagde hun.

Helena Elver blev undervejs i kampen sendt på banen for at skabe noget ravage offensivt, hvor Danmark i lange perioder havde det svært mod det meget aggressive japanske forsvar.

- Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det var en kaotisk kamp. Vi fik en rigtig fin start, men endte med ikke at afvikle kampen, som vi gerne ville.

- Vi fik lidt mere styr på det i anden halvleg, men japanerne er ekstremt dygtige til det, de er gode til, og det er en spillestil, vi ikke er vant til, siger Helena Elver.

Hun påpeger, at de danske skytter sendte for mange vaneskud afsted, og det blev for nemt for den japanske keeper, som spillede sit livs kamp.

Faktisk mener landstræner Jesper Jensen, at de mange afbrændere reelt var det eneste, der gjorde, at Danmark tabte.

- Jeg har ikke set statistikkerne, men jeg tænker, at papirerne vil vise, at vi spillede en fornuftig kamp, siger han.

- Vi producerede masser af chancer, men brændte helt vildt. Det ærgrer mig. Jeg tror, vi havde vundet relativt fornuftigt, hvis vi havde scoret på vores chancer, siger Jesper Jensen.

I et forsøg på at få tilskuerne med i den halvtomme arena i Herning, skældte han flere gange ud på dommerne.

- Der blev lidt stille derinde, og det fik tilskuerne fint med. Jeg synes så også, at der var mange skøre kendelser, siger han.

Han mener blandt andet, at japanerne alt for ofte gik ureglementeret til værks uden at blive straffet, mens de danske spillere fik dømt det ene straffekast imod sig efter det andet.

Danmark skal nu vinde sine næste to kampe for at være sikker på førstepladsen i mellemrunden.

