Japan gjorde det af med Danmark, som aldrig rigtig forstod at spille mod japanernes særprægede spillestil.

VM i håndbold fik torsdag aften sin første kæmpestore overraskelse. Og det gik ud over Danmark.

I det, der skulle være en rød og hvid håndboldfest i Herning, tabte de danske kvinder 26-27 til Japan, som mildest talt ikke er spået store chancer ved slutrunden.

Danmark scorede til 26-26 i sidste minut, men med et spektakulært vip i de allersidste sekunder tog Japan en fortjent sejr efter at have været foran i det meste af kampen.

Den danske indsats i den første mellemrundekamp bekræftede den nagende følelse af, at Jesper Jensens tropper måske ikke for alvor er, hvor de skal være.

I det indledende gruppespil var det aldrig rigtig overbevisende, og det var det så sandelig heller ikke mod Japan.

De lynhurtige, velkoordinerede og disciplinerede japanere gjorde livet surt for de danske kvinder. Og det var i begge ender af banen.

Defensivt arbejdede japanerne stenhårdt. Myreflittigt bevægede de sig konstant, og når de så en mulighed for at gå langt frem og lukke det danske angreb ned med en tackling, så gjorde de det.

Det var desuden meget udtalt, at de japanske spillere havde fokus på at løbe imellem de danske afleveringer og stjæle bolden. Det var ikke hver gang, det lykkedes - men det var mange gange.

Det frustrerede danskerne, som virkede chokerede og bange for at gå mod mål. Og så førte det til kontramål i massevis. Midtvejs i første halvleg var der nok mål på kontoen til en japansk føring på 7-6.

Bag forsvaret stod keeper Sakura Kametani, og hun diskede op med sit livs kamp mod ukvalificerede danske afslutninger.

Normalt er det holdet i krise, der tager den første timeout, og det var symbolsk, at det for en gangs skyld var Jesper Jensen, der først havde behov for at samle sine spillere.

Det gjorde han efter 22 minutter, og danskerne fik besked på at spille syv mod seks. Men det hjalp intet. Der skulle en scoring i allersidste sekund af første halvleg til at bringe Danmark på uafgjort ved pausefløjt.

Efterhånden som kampen skred frem, blev det klart, at japanerne mente det dødsens alvorligt, og det satte sit aftryk på stemningen i Boxen, som kun var halvt fuld.

De danske spillere forsøgte at opildne publikum, da de sent i anden halvleg var bagud med tre mål. Det hjalp for en stund. Men japanerne blev bare ved.

Igen og igen diskede de op med meget veltimede angrebsåbninger, som helt tydeligt var blevet repeteret et hav af gange i træningshallen. Det var skabelonhåndbold som fra tegnebrættet, og flere gange blev det danske forsvar taget på sengen.

De danske spillere virkede apatiske og slog ud med armene, når endnu en japaner i enormt tempo strøg på kant af forsvaret og holdt Japan i front.

/ritzau/

