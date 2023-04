Lyt til artiklen

Jan Pytlick stopper som landstræner for Saudi-Arabiens herrelandshold før tid.

Det fortæller han til TV 2 Sport.

For han ønskede ikke at forlænge sin kontrakt, der løber frem til juli måned. Det fortalte han sin arbejdsgiver, og de blev enige om at stoppe nu, da landsholdet først har aktiviteter igen i midten af juni måned.

»Der var nogle familiære ting, og der var nogle håndboldmæssige ting. Jeg synes, at nu havde jeg prøvet det, og jeg ville rigtig gerne til VM, og det kom jeg. Og så synes jeg egentlig, det var tid til at vende hovedet hjemad igen.«

Jan Pytlick var landstræner for Saudi-Arabien ved VM i januar.

Det var i august sidste år, det kom frem, at Jan Pytlick skulle være landstræner for Saudi-Arabien efter et halvt år uden job.

»Jeg tænkte, at det kunne være sindssygt spændende og en stor udfordring at komme til en anden kultur og andre måder at gøre tingene på,« sagde han i den forbindelse om den etårige kontrakt, der betød, at han fik lov til at stå i spidsen for holdet ved VM i januar.

At han takkede ja til jobbet medførte en del kritik, da Saudi-Arabien er kendt for en mildest talt lemfældig omgang med menneskerettigheder.

Amnesty International og Human Rights Watch har kritiseret landet sønder og sammen for deres tilgang til straffesystem, ligestilling, homoseksualitet, ytringsfrihed samt mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

Jan Pytlick sagde dengang til B.T., at han egentlig ikke ønskede at kommentere på det, men at han alligevel tog telefonen, fordi han 'er som han er'.

»Det er sådan, det er i Danmark. I journalister er jo meget aggressive på det. Jeg tænker bare: Har du nogensinde været i Saudi? Næh, det har du ikke. Har man set, hvad der foregår dernede? Næh, det har man ikke,« sagde han og tilføjede:

»Nu kommer jeg selv derned og oplever det, og det glæder jeg mig til. Jeg har gjort mine overvejelser i forhold til alt det, som der bliver sagt og skrevet lige i øjeblikket. Det har jeg det fint med. Jeg har taget et valg om at tage til Saudi. Det bliver vildt spændende og nogle vildt fantastiske mennesker at arbejde sammen med.«

Jan Pytlick fortæller til TV 2 Sport at kritikken ikke har spillet en rolle i overvejelserne om at stoppe nu.