Odense Håndbold-træneren skal genoptræne de kommende seks uger, men regner med at være tilbage ved sæsonstart.

Odense Håndbold må de kommende seks uger undvære deres cheftræner.

Jan Pytlick skal nemlig opereres i ryggen mandag, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Derefter skal den tidligere kvindelandsholdstræner igennem et genoptræningsforløb, men han regner med at være hurtig tilbage igen.

- Hvis alt går vel, regner jeg selvfølgelig med at være tilbage, når vi skyder den nye sæson i gang, siger han i meddelelsen.

Ifølge klubben er Pytlick tilbage ved sæsonstart 16. juli.

Pytlick førte fredag Odense til DM-bronzemedaljer med en samlet sejr over København Håndbold.

Medaljerne blev et plaster på såret, efter at holdet vandt grundspillet, men ikke lykkedes med at spille sig i finalen.

I semifinalen tabte holdet samlet til Herning-Ikast, der endte med at få sølvmedaljer efter Team Esbjerg, der tog guldet.

Pytlick stod i spidsen for kvindelandsholdet fra 1998 til 2005 og igen fra 2007 til 2014.

/ritzau/