Jan Pytlick er færdig som træner for Odense Håndbold med omgående virkning.

Det oplyser klubben på et pressemøde mandag eftermiddag.

»Det har været en ret følelsesladet dag, i og med at vi har besluttet, at vi må tage afsked med vores cheftræner, Jan Pytlick,« lyder det fra bestyrelsesformand Jørn Bonnesen.

Den 52-årige tidligere landsholdstræner startede i klubben i 2016, men han nåede ikke at vinde noget med klubben.

Pytlick samlede en lang række både danske og udenlandske landsholdsspillere i klubben, og det har hele tiden været trofæer, der har været målet.

I februar blev Jan Pytlicks aftale med Odense Håndbold forlænget, så den løb indtil sommeren 2022, men nu skal han altså ikke længere stå i spidsen for klubben som følge af skuffende resultater.

Senest tabte Odense Håndbold finalen i Santander Final4 med 33-25 til Herning-Ikast søndag eftermiddag, og i foråret gik det også galt, da klubben tabte semifinalen i ligaen.

Bestyrelsesformanden oplyser, at beslutningen er taget i samarbejde med Jan Pytlick selv.

Karen Brødsgaard overtager jobbet som cheftræner. Foto: Tim K. Jensen

»Vi har haft et møde med Jan her til morgen. Jan er helt på det rene med, at det er det her, der skal til. Vi havde taget beslutningen alligevel, men det gør det nemmere,« siger Jørn Bonnesen, der også tilføjer, at det er tredje pokal, 'der ikke kommer i skabet', med henvisning til søndagens nederlag i finalen.

»Efter en periode, hvor vi ikke synes, vi har fået nok ud af materialet, vi har, tænker vi 'hvis vi ikke gør noget for at bringe skibet på ret køl, er vi bange for, vi ikke når frem til vores målsætning',« siger Jørn Bonnesen om fyringen.

Det bliver den tidligere landsholdsstjerne, Karen Brødsgaard, der får det overordnede ansvar for ligaholdet, oplyser Odense Håndbold på pressemødet. Hun var i forvejen en del af klubben som assistenttræner. Kristian Danielsen, der indtil nu har været assistent i klubben, bliver også forfremmet og indgår i trænerteamet fra dags dato. Der er dog tale om en midlertidig løsning, oplyser Odense Håndbold på klubbens hjemmeside.

Jan Pytlick har tidligere været dansk landstræner for håndboldkvinderne, og i perioden fra 1998 til 2006 blev det til flere medaljer. For her blev det til to OL-guldmedaljer samt et europamesterskab. Han var også landstræner fra 2007 til 2014, hvorefter han blev fyret efter en 'skuffende ottendeplads' ved EM i Ungarn.