Jan Pytlick overtager posten som cheftræner for Sønderjyskes håndboldherrer.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse mandag eftermiddag.

»Jeg er stolt og glæder mig utroligt meget til at blive en del af Sønderjyske Herrehåndbold. Jeg har længe haft en målsætning om at komme tilbage til herrehåndbolden, og da muligheden bød sig, var jeg ikke et sekund i tvivl,« siger Jan Pytlick og fortsætter:

»Jeg kommer til en klub med et stærkt setup, både på og uden for banen. Klubben har en klar målsætning for fremtiden og nogle stærke værdier, som falder godt i tråd med mine tanker. Jeg glæder mig til at blive en del af den fremgang, som klubben har været igennem de seneste par år og til at blive en del af den fantastiske stemning i Broager Sparekasse Skansen.«

Jan Pytlick stoppede som træner for Odense Håndbold i slutningen af 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Pytlick stoppede som træner for Odense Håndbold i slutningen af 2019. Foto: Henning Bagger

Den 53-årige Jan Pytlick overtager tøjlerne fra Kasper Christensen, der stopper med øjeblikkelig virkning, efter han tidligere på måneden også havde ytret, at han ønskede at stoppe i klubben, når hans kontrakt udløber næste sommer.

I stedet tager Pytlick altså over nu, og han har skrevet under på en tre-årig aftale med den jyske klub.

»Kasper Christensen har været en god mand for Sønderjyske Herrehåndbold i fem år – de seneste tre som cheftræner – og vi takker ham for en stor indsats i klubben. Vi ønsker ham alt mulig held og lykke fremover,« siger klubbens sportsdirektør, Simon Hajdu Lindhardt.

»Selv om jeg er sikker på, at Kasper Christensen nok skulle levere en helhjertet indsats i klubben, så har vi alligevel vurderet, at det var bedre at skifte nu end at vente til næste sommer, når vi vidste, at han ville stoppe. Vi tror, at det giver det bedste resultat i det lange løb,« siger sportsdirektøren, der ikke ville misse chancen for at skrive under med Pytlick.

Jan Pytlick har tidligere været landstræner. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jan Pytlick har tidligere været landstræner. Foto: Nils Meilvang

Jan Pytlick har ikke haft et job, siden det 30. december kom frem, at han var færdig i Odense Håndbold.

Den tidligere landsholdstræner startede i klubben i 2016, men han nåede ikke at vinde noget med klubben.

Han har også tidligere prøvet kræfter med herrehåndbold, da han har været træner for Team Esbjerg og GOG.