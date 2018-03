Odenses håndboldkvinder er klar til slutspillet, hvor en ny struktur og stærke modstandere venter.

I lørdags sluttede grundspillet i den bedste kvindelige håndboldrække.

Odense Håndbold sluttede af med en storsejr over Ringkøbing Håndbold på 33-16, hvilket betød, at fynboerne blev toer og tager to point med over i slutspillet.

Det er i år opbygget anderledes med otte hold fordelt i to puljer, og Odense-træner Jan Pytlick glæder sig.

»Slutspillet i år er historisk. Det er første gang, at man afvikler slutspillet efter denne struktur, og det er mange år siden, at ligaen og holdene har været så lige.«

»De to puljer er begge enormt stærke, og jeg glæder mig til at skulle i gang med slutspilskampene,« siger Pytlick til klubbens hjemmeside.

Selve puljespillet består af tre udekampe og tre hjemmekampe. Odense er i pulje med FCM Håndbold, Viborg HK og Silkeborg-Voel.

»Det er tre meget dygtige hold, vi skal spille mod i vores egen pulje. Hver især har de meget at byde på, og det er derfor en stor fordel, at vi tager to point med i puljespillet.«

»Det stiller os også godt, at vi indbyrdes i vores pulje er det bedst placerede hold i grundspillet, i tilfælde af at vi skulle ende á point med et af holdene, når puljespillet er færdigt,« siger Pytlick.

I Odenses pulje tager FCM Håndbold et enkelt point med.

Den anden pulje består af København Håndbold, Nykøbing Falster Håndbold, Randers HK og Team Esbjerg. København Håndbold har to point med, mens Nykøbing Falster tager et point med.

Odense indleder slutspillet ude mod Silkeborg-Voel 29. marts, mens holdet 1. april tager imod Viborg HK og tre dage senere gæster FCM.

