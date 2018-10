Odense Håndbold stemplede ind i Champions League med en sejr på udebane over norske Larvik.

Larvik. - En stor og historisk dag for Odense Håndbold.

Sådan betegner Odense-træner Jan Pytlick fredagens sejr over Larvik over for eurohandball.com.

En sejr, der var klubbens første i Champions League nogensinde.

Selv uden landsholdsanfører Stine Jørgensen viste Odense sig som det stærkeste hold og tog de to point med hjem til Fyn med en sejr på 33-25.

Larvik kom foran 6-5, men det var så også sidste gang, at nordmændene var i front i opgøret.

- Jeg synes, vi viste, at vi hører til i Champions League, og vi ser frem til de kommende kampe med stor selvtillid, siger Pytlick.

I fraværet af knæskadede Stine Jørgensen trådte andre profiler i karakter. Ikke mindst 21-årige Mie Højlund, som bidrog med otte mål.

- Vi spillede med stor selvtillid og scorede en masse fantastiske mål. Så jeg er meget tilfreds med, at vi har hentet den første sejr i vores Champions League-historie, siger Mie Højlund til eurohandball.com.

Anderledes skuffede miner finder man efter kampen i Larvik-lejren. Træner Geir Oustorp mener, at det norske mandskab selv var skyld i nederlaget.

- 25 mål er godkendt, men forsvarsspillet var et problem. I anden halvleg spillede, skød og gjorde de, som de ville, og så er det ikke nemt at være målmand.

- Vi gjorde det dårligt nede bagved, siger nordmændenes træner ifølge nyhedsbureauet NTB til Viasat 4.

Odense har spillet tre kampe i gruppespillet med tre point til følge. Ud over fredagens sejr har fynboerne vundet en kamp og spillet en uafgjort.

Næste gang Odense Håndbold optræder i Champions League, er det mod selv samme Larvik, som dermed får en chance for at revanchere fredagens nederlag.

Den kamp spilles 4. november i Odense Idrætshal.

/ritzau/