Han griner, da han får præsenteret navnet.

For i øjeblikket jagter sportschef i det danske håndboldforbund, Morten Henriksen, nyt blod til det kvindelandsholdet.

I december stoppede den tidligere stjerne Christina Roslyng i den betroede opgave som holdleder - en rolle, som er blevet tilskrevet stor kredit for håndboldkvindernes genrejsning de senere år.

Tidligere var det en anden landsholdsspiller, Mette Vestergaard, der havde tjansen, og derfor kunne da være oplagt med endnu en tidligere landsholdsspiller i rollen.

Roslyng stoppede i rollen, fordi hun ville have mere tid med familien.

Som eksempelvis 90'er-darlingen Anne Dorthe Tanderup, der netop er flyttet hjem til Danmark med sin mand Bjarne Riis.

»Jeg kommer ikke til at afsløre nogle navne fra listen, men som jeg sagde til din kollega tidligere, er det noteret,« griner Morten Henriksen adspurgt om Tanderup, der desuden er uddannet coach og kostvejleder.

Henriksen har endnu ikke afholdt samtaler, men det sker snarest, for han har fået samlet en liste med 'spændende navne'.

»Vores ambition er stadigvæk at kunne få det på plads til april. Det håber vi på, men mere tør jeg ikke sige endnu.«

»Vi har en god profilbeskrivelse og en god bruttoliste med nogle spændende navne. Nogle har vi selv fundet frem til, men det er da også kommet en del uopfordrede ansøgere, hvor der var et par spændende imellem.«

»Det er en speciel stilling, fordi vi skal huske på, at det ikke er fuldtid. Man er dagslønnet, det er kun landstrænerne, der er fastansatte. Det gør jo, man skal have en arbejdsgiver, der siger ok til at bruge lidt dage i ny og næ på landsholdet,« siger han om processen.

Og skulle man have ansøgt uden en elitekarriere på cv'et, er det ikke noget, der diskvalificere ens ansøgning, lyder det.

»Det giver da nogle kæmpe fordele, at Roslyng og Vestergaard kunne tale af egen erfaring, men det fungerer ikke sådan, at vi bare streger alle andre,« slår Henriksen fast.

Kvindelandsholdet samlet igen 2. april, og her er drømmen altså, at Roslyngs afløser er på plads.