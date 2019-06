Det danske herrelandshold i håndbold skal møde Ungarn, Island og Rusland i gruppespillet ved EM i 2020.

De danske håndboldherrers modstandere i gruppespillet ved EM i 2020 kom fredag på plads.

Efter en lodtrækning i Østrigs hovedstad, Wien, endte Danmark i gruppe E med Ungarn, Island og Rusland.

Danmark, der var placeret i øverste seedningslag, var allerede inden fredagens lodtrækning blevet placeret i gruppe E. Ungarn var fra andet seedningslag, Island fra tredje og Rusland fra fjerde og laveste seedningslag.

Lodtrækningen betyder også, at Danmark sandsynligvis i mellemrunden skal kæmpe med Norge, Sverige og Frankrig om de to semifinalepladser.

Landstræner Nikolaj Jacobsen erklærer sig efter lodtrækningen skuffet over udfaldet.

»Jeg havde helt sikkert håbet på en bedre lodtrækning. Vi skal op imod tre dygtige hold, hvor vi skal være klar fra første kamp,« siger han på Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside.

»Det er en gruppe, hvor vi skal spille rigtig godt, hvis vi skal gå videre. Der venter os samtidig stærk modstand i en eventuel mellemrunde, hvor vores halvdel er uhyggelig stærk.«

Danmark kommer til at spille sine gruppekampe i Malmø. Semifinalerne og finalen skal spilles i Stockholm.

EM i 2020 afvikles fra 9. til 26. januar i Norge, Sverige og Østrig. Det er første gang, at tre forskellige lande deler værtskabet. Turneringen er også historisk stor - det er første gang, at 24 lande deltager.

Danmark kvalificerede sig til EM ved at ende øverst i sin kvalifikationsgruppe. Her var danskerne oppe imod Montenegro, Ukraine og Færøerne. Undervejs blev det til fem sejre og et nederlag til Montenegro på udebane i april.

Spanien er forsvarende europamester efter en finalesejr over Sverige i 2018. Ved det mesterskab sluttede Danmark som nummer fire.

Danmark har vundet EM to gange - senest i 2012.

/ritzau/