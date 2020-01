Håndbold-EM er blevet udvidet til 24 hold, og det gør det svært at blive europamester, mener Nikolaj Jacobsen.

Torsdag begynder EM i herrehåndbold, og for første gange nogensinde deltager 24 hold i turneringen.

Samtidig er turneringsstrukturen ændret, så der nu er seks indledende grupper med fire hold i hver. Kun de to bedste i hver gruppe går videre til mellemrunden.

Den nye struktur giver derfor ikke plads til mange fejltagelser, understreger den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen.

- Jeg prøver at indprente i spillernes hoveder, at vi virkelig skal have respekt for denne her struktur. To sløje indsatser, og så kan EM være overstået, inden vi overhovedet når at gå i gang, siger han.

Siden 2002 har der kun været 16 hold med ved hver EM-slutrunde, og de seneste gange er tre af fire hold fra det indledende gruppespil gået videre til mellemrunden.

- Derfor kunne man altid få fedtet sig videre på en eller anden måde, og så kunne man selv afgøre det i mellemgruppen.

- Sådan foregår det ikke denne gang. Der er virkelig ikke råd til dårlige dage, siger landstræneren.

Om det er godt eller skidt, at strukturen er lavet om, ved han ikke, hvad han mener om, men han er ikke i tvivl om, at det bliver hårdere end normalt.

- Jeg synes, det er en hård vej. Det bliver svært at blive europamester fremadrettet. Man skal virkelig være der.

- Det kommer også meget til at handle om, hvem der får skader, og de små kendelser i kampene kan virkelig blive afgørende. Lodtrækningen er også yderst afgørende lige pludselig, siger Nikolaj Jacobsen.

Og netop lodtrækningen har danskerne været uheldige med, mener han. I gruppespillet venter Island, Ungarn og Rusland.

Tre hold, som Danmark ifølge landstræneren bør kunne slå, men også tre hold, der alle er i stand til at slå et dansk hold, som ikke rammer topniveauet.

Kommer Danmark i mellemrunden, kan nationer som Frankrig, Sverige og Norge være Danmarks modstandere i kampen om semifinalepladserne.

Danmark indleder EM lørdag mod Island.

