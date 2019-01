Nikolaj Jacobsen har stor respekt for Østrig, der mandag fulgte med Norge i lidt mere end en halvleg.

Efter tre komfortable sejre over Chile, Tunesien og Saudi-Arabien ved VM i håndbold kommer Danmark tirsdag på sin forventeligt sværeste opgave hidtil i turneringen, når Østrig klokken 20.45 er modstanderen i Herning.

Østrig har dog været svær at blive klog på indtil videre.

Efter den indledende pligtsejr over Saudi-Arabien led holdet et overraskende nederlag til Chile, inden østrigerne i lidt mere end en halv time fulgte med Norge, som dog vandt 34-24 til sidst mandag aften.

Efter at have sparet de største stjerner i store dele af kampen mod upåagtede Saudi-Arabien går Danmarks landstræner anderledes til værks mod Østrig, som, han mener, fortjener større respekt.

- Jeg har hørt flere udtale, at Østrig bliver en walkover. Det er synd for Østrig og lidt ærgerligt, at man ikke har større respekt. Østrig viste mod Norge, at det er et fint hold, og vi har i hvert fald stor respekt, siger Jacobsen.

Østrig tæller flere bundesligaspillere, blandt andre højrefløjen Robert Weber fra Magdeburg og bagspilleren Nikola Bilyk fra Kiel, og den danske landstræner forventer en helt anden kamp end de foregående.

- Vi kommer til at være mere klar end mod Saudi-Arabien. Vi kan ikke forvente at løbe fra dem på ti minutter, men derfor satser vi da alligevel på, at hallen kan bære os til at få en god start.

- Men det kommer nok ikke til at ske mere i turneringen, at vi løber fra modstanderen i de første ti minutter. Der må man sætte forventningerne lidt ned, mener Jacobsen.

Rasmus Lauge og holdkammeraterne har set video af Østrig, men kendskabet til holdet er ikke overvældende.

- De har nogle dygtige fløje, og så er der Bilyk, der ikke har spillet så meget for Kiel på det seneste, men som er ung og dygtig og kommer med en masse power, vurderer Lauge.

- Jeg kender også Janko Bozovic (højreback, red.) fra Bundesligaen, han er en dygtig skytte.

Den danske playmaker forventer en anden tilgang, end den Saudi-Arabien kom med mandag.

- Jeg tror, at Østrig kommer for at spille håndbold og med en helt anden spilleglæde. Så må vi se, om de vil forsøge at trække tempoet ud af kampen, som Saudi-Arabien lykkedes med.

- Vi skal levere en mandfolkepræstation, for de kommer til at give den gas i forsvaret. Det så vi i deres kamp mod Norge, påpeger Lauge.

Inden tirsdagens kampe topper Danmark gruppe C med seks point sammen med Norge, der også har tre sejre.

