Landstræner Nikolaj Jacobsen har smidt krykkerne efter en ny knæoperation.

Mandag var håndboldlandsholdet nok en gang samlet under Jacobsens ledelse forud for de to træningskampe mod Sverige og Spanien i EHF Euro Cup.

På hotellet i Herning kom Jacobsen gående uden krykker efter en nylig operation i sin ene knæ.

»Jeg har smidt krykkerne, så jeg skal nok få haltet mig igennem den her uge,« siger han med et smil til B.T.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Det er ikke første gang, at han bliver opereret netop i knæet, og listen over lægernes gøremål i knæet er lang.

»Puha, der var mange ting. Det er vist nemmere bare at sige, at det yderste ledbånd så fint ud. Resten det var ikke så godt. Jeg har fået lavet en del,« forklarer han.

Ved den første samling efter VM-guldet i januar gav landstræneren pause til profilerne og gav debut til flere spillere i marts. Men nu er der flere af de velkendte ansigter tilbage i folden – heriblandt anfører Niklas Landin, VM-helten Rasmus Lauge og mange flere.

»Sidste gang ville vi gerne give chancen til dem, der er i yderkanten af holdet, og så give en pause til dem, der havde været til VM. Vi skal også have stammen med. Vi mangler stadig nogle vigtige spillere, men jeg har ikke så mange samlinger, og vi har en lang pause efter det her, hvor vi først mødes igen. Derfor er det også vigtigt at holde stammen i gang,« lyder det fra Jacobsen.

Danmark møder Spanien i Almeria på torsdag og tager lørdag imod Sverige i Jyske Bank Boxen i Herning.