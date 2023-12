Midt i december skærer Nikolaj Jacobsen sin bruttotrup på 35 spillere ned til 20, der rejser til EM.

Danmarks mandlige håndboldlandshold kan stille med samme trup til EM i januar som ved VM først på året.

I hvert fald har landstræner Nikolaj Jacobsen udtaget samtlige VM-spillere til en foreløbig EM-bruttotrup på 35 spillere.

I midten af december udtages den endelige EM-trup, men skal der skiftes spillere ud under mesterskabet, skal de alle komme fra den bruttotrup, der torsdag er blevet offentliggjort.

- Vores bruttotrup er udtryk for den store bredde, der er i dansk herrehåndbold. Vores klubber er dygtige til at udvikle nye talenter, og samtidig har vi masser af rutine at trække på. Det tegner spændende for EM, siger Nikolaj Jacobsen i en pressemeddelelse fra DanskHåndbold.

Det er tilladt at tage op til 20 spillere med til EM, mens der må skrives 16 spillere på holdkortet til hver kamp.

Under EM er det tilladt at udskifte to spillere under det indledende gruppespil, to spillere under mellemrunden og yderligere to spillere under finalekampene.

De 35 spillere følger her:

Målmænd: Niklas Landin. Emil Nielsen, Kevin Møller, Jannick Green og Simon Gade.

Fløjspillere: Emil Jakobsen, Magnus Landin, Hans Lindberg, Johan Hansen, Casper U. Mortensen, Patrick Wiesmach, Bjarke Christensen og Frederik Bo Andersen.

Stregspillere: Magnus Saugstrup, Lukas Jørgensen, Simon Hald, Anders Zachariassen, Alexander Lynggaard og Henrik Toft Hansen.

Bagspillere: Mikkel Hansen, Simon Pytlick, Aaron Mensing, Michael Damgaard, Lasse Andersson, Rasmus Lauge, Mads Mensah Larsen, Mathias Gidsel, Niclas Kirkeløkke, Emil Madsen, Henrik Møllgaard, Jacob Holm, Nikolaj Læsø, Mads Hoxer, Jacob Lassen og Lasse Møller.

EM spilles i Tyskland fra 10. til 28. januar. Danmark møder i den indledende gruppe Tjekkiet, Grækenland og Portugal.

/ritzau/