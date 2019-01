»Jeg er ikke irriteret. Det er to point, og så er det videre. De kommer alligevel ikke til at tælle i mellemrunden, da Saudi-Arabien ikke går videre.«

Landstræner Nikolaj Jacobsen var ikke vidne til nogen stor dansk præstation, da hans mandskab slog upåagtede Saudi-Arabien 34-22 ved VM efter problemer undervejs.

Men det er ikke noget, han kommer til at spilde krudt på.

»Det blev noget mærkeligt noget. Saudi-Arabien ville ikke noget og spillede langsomt, og vi kunne heller ikke komme op i tempo i specielt første halvleg,« indleder Jacobsen sin opsummering.

»Og så brændte vi alt for mange chancer. Vi kunne have scoret 24 mål i første halvleg.«

»Jeg synes, at vi havde meget godt styr på det ved 12-6, og havde vi ikke brændt de tre forsøg lige efter, var det blevet noget andet. Så kunne vi have trukket fra, men i stedet blev det noget underligt noget,« fortsætter han.

Danmark gik til pausen foran med 17-11, men kort inde i anden halvleg var føringen skrumpet til 18-16.

Så måtte der skrides ind. Stjerner som Niklas Landin, Rasmus Lauge og Mikkel Hansen blev sendt i aktion efter at have hvilet i første halvleg, og træneren ændrede sit forsvar til en 5-1-formation.

Rasmus Lauge of Denmark during the men's IHF Handball World Championship Group C match between Denmark and Saudi Arabia in Herning, Denmark, on Monday, Jan 14, 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Kort efter havde Danmark slået et afgørende, stort hul.

»Jeg skulle nok være gået op i 5-1 tidligere for at få Saudi-Arabien op i tempo. Vores indstilling fejlede egentlig ikke noget, og vores startere blev ramt af det langsomme spil,« vurderer Jacobsen.

Han var godt tilfreds med, at han fik givet hvil til nogle af de bærende kræfter.

»Jeg synes ikke, at vi fik brugt unødvendige kræfter. Mikkel og René Toft fik næsten pause hele kampen, og Lauge spillede heller ikke meget.«

Rasmus Lauge mente, at det var begrænset, hvad holdet kunne bruge kampen til, selv om bredden fik spilletid.

»Jeg synes, at vi spillede godt i de sidste 20 minutter, men ellers kan vi ikke bruge den til meget. Vi havde næsten fået mere ud af at træne i en time.«

»Lidt atypisk dansk sagt kunne vi næsten vinde med den ene arm på ryggen, men der var meget, som vi ikke fik løst godt nok. Men dommerne gav os heller ikke lov til at bruge vores fysiske overlegenhed,« siger Rasmus Lauge.

Efter tre sejre på stribe skal Danmark tirsdag møde Østrig i den fjerde gruppekamp.

/ritzau/