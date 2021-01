Landstræner Nikolaj Jacobsen kunne mandag aften se sine VM-reserver køre de kroatiske vice-europamestre midt over, og han burde have været ét stort smil.

Men det var han ikke - fordi landstræneren har to store bekymringer.

Den ene hedder Mikkel Hansen. For anden kamp i træk kunne den danske superstjerne ikke melde sig klar, fordi han døjer med et maveonde. Og bedringen foregår desværre i et lidt for adstadigt tempo

»Mikkel var ude og varme lidt op i dag, men han er stadig meget presset med sin mave,« sagde Nikolaj Jacobsen til TV 2.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Den anden bekymring hedder Niklas Landin. Den danske anfører var involveret i et grumt uheld i aftenens kamp, hvor han måtte udgå midtvejs i første halvleg.

Landstræneren så dog optimistisk på mulighederne for at have verdens bedste målmand med i onsdagens kvartfinale mod Egypten.

»Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men jeg tror ikke, at det er noget, vi skal være nervøse for,« sagde Nikolaj Jacobsen, der dog tog sit forbehold:

»Men det er altid sådan, at når man først rigtig mærker det, der er sket, når man har fået en nats søvn. Nu håber vi, at han får en god nat og vågner op uden de store problemer. For ham vil vi nødigt undvære.«