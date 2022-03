Jacob Holm trak masser af overskrifter, da Danmark i januar sikrede sig EM-bronze efter en dramatisk kamp mod Frankrig.

Først og fremmest stjal han billedet som den helt store danske profil med ti scoringer – men hans helbred kom også til at fylde både under og efter kampen.

Holm måtte nemlig sætte sig ud med vejrtrækningsbesvær undervejs. Han kunne ganske enkelt ikke få luft ned i maven. Og det var noget, som bagspilleren udtrykte bekymring omkring, da kampen var færdigspillet.

Men siden EM er Jacob Holm blevet undersøgt grundigt, uden at lægerne har kunnet finde noget unormalt.

Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Jeg har fået undersøgt hjertet og lungerne. Det var ikke decideret på grund af den episode, men fordi jeg har været testet positiv for corona, og så skal man igennem den slags undersøgelser i Tyskland, før man må spille igen. Jeg har fået det hele tjekket igennem, og der var ikke noget at komme efter. Men jeg har heller ikke haft vejrtrækningsbesvær siden,« siger Holm.

Füchse Berlin-spilleren har dog brugt en del tanker på at nå frem til en forklaring på, men indtil videre har det været forgæves.

»Jeg har også undret mig meget siden. Det er ikke noget, jeg har oplevet ellers. Måske var det presset, der gjorde det. Det var en meget speciel situation med Mikkel og Gidsel, der var skadet, og lige pludselig var det os andre, der skulle rykke sammen i bussen. Så jeg ved sgu ikke, om det var det, der ramte. Det kan det have været.«

Altså at det var mentalt?

»Ja, måske var det mentalt. Man prøver jo at finde en eller anden forklaring på det. Jeg kan i hvert fald 100 procent sige, at jeg ikke er i dårlig form!«

Jacob Holm føler sig da også så frisk, at han ikke havde brug for pause til denne samling – modsat mange af de andre landsholdsstjerner, der var med til VM, OL og EM. Selvom landstræner Nikolaj Jacobsen gav ham mulighed for at få et hvil i stedet for at spille Golden League.

»Nikolaj spurgte mig. Han ville gerne have, at jeg kom, men han kunne godt forstå, hvis jeg havde brug for en pause. Men jeg sagde, jeg var frisk til at fortsætte. Det er nogle gode kampe mod nogle gode modstandere her på hjemmebane, så det bliver meget fedt,« siger han.

Holm og holdkammeraterne møder Norge, Spanien og Frankrig i denne uge i Golden League. Kampene spilles i henholdsvis Aalborg, Herning og Aarhus.