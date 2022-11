Lyt til artiklen

Først fik den ene sit gennembrud. Så gjorde den anden.

Og nu har både Sarah Iversen og Rikke Iversen pakket en kuffert med kurs mod Slovenien.

For de to Iversen-søstre skal i år til EM-slutrunde sammen, og det er noget, der bringer julelys i øjnene. For meget har skullet gå op i en højere enhed.

»Det bliver helt fantastisk. Det bliver så fedt. Det har altid været en drøm, men vi har tænkt: ‘er det muligt’. Præsterer vi på samme tid, hvordan vil konkurrencen være? Det ved vi ikke rigtig endnu heller. Men jeg glæder mig sindssygt meget til at dele den oplevelse, og hvis det så endda bliver en fantastisk oplevelse, og jeg kan dele den med Sarah …«

Rikke Iversen til EM i 2020, hvor hun for alvor bed sig fast på landsholdet. Foto: Henning Bagger Vis mere Rikke Iversen til EM i 2020, hvor hun for alvor bed sig fast på landsholdet. Foto: Henning Bagger

Rikke Iversen jubler nærmest, imens hun taler. Mens hun har været med ved både EM i 2020 og VM i 2021, har Sarah Iversen, der har været en fast del af landsholdet siden 2015, måttet se med fra sidelinjen.

Det er der dog en god grund til, for hun har været gravid og fødte i januar 2021 sønnen Elliot. Hun har selv fortalt, hvordan vejen tilbage var ekstremt hård, og det kan Rikke Iversen, der har kunnet følge den, bekræfte.

»Som hun selv har sagt, har den været hård, og den har været barsk. Den har til tider ikke altid været sjov. Som søster ved siden af kan man kun være støttende og samtidig vide, det ikke altid er nemt at kæmpe sig tilbage, at have det pres, hun har også selv udtalt, at hun gerne vil noget. Så forventes det jo også. Så jeg synes bare, det er hammersejt,« siger Rikke Iversen, der debutede på landsholdet 2015 men først for alvor slog igennem i 2020.

De næste uger skal de navigere mellem både at være søstre, holdkammerater og kollegaer. Noget, hun dog kun ser som en fordel, fordi de forstår hinanden helt ind til benet.

Sarah Iversen tilbage i 2017. Hun har været en del af landsholdet siden 2015. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sarah Iversen tilbage i 2017. Hun har været en del af landsholdet siden 2015. Foto: Liselotte Sabroe

Selvom de ikke har spillet i de samme klubber samtidig, har de også samme håndboldopdragelse, og på det personlige plan tror Rikke Iversen også kun, det gavner.

»Det er en kæmpe tryghed at have hende med, for jeg tror ikke man kan være mere tryg end med sin søster. Vi er mega tætte og hinandens tætteste også uden for banen og i privaten. Hvis jeg har hende, når det ikke lige går, eller man har brug for at rase ud, så behøver man ikke ringe. Så kan man gå ind på værelset ved siden af og sige: ‘Vi går lige fem minutter’ eller ‘jeg har brug for en kæmpe krammer’,« siger Rikke Iversen.

Fordi de kender hinanden så godt, ved de også, hvad den anden har brug for. Og der er ingen sure miner, hvis den ene klarer sig bedre end den anden.

»Man aflæser hinanden. Vi kender hinandens ‘tells’. Jeg kan godt se, når Sarah er det ene eller andet, hun kan se det samme med mig. Nogle gange behøver det ikke så meget andet, samtidig er vi begge mega stolte på hinandens vegne. Så hvis en præsterer rigtig godt, så tror jeg, jeg vil sidde og være hamrende stolt, hvis Sarah brillerer og omvendt,« siger Rikke Iversen.

EM i Slovenien starter den 4. november, og Danmark skal i første omgang møde Slovenien, Serbien og Sverige i den indledende pulje.