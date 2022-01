De islandske håndboldfans er rasende. Virkeligt rasende.

Onsdag aften havde de sat deres lid til de danske håndboldherrer. Her ville en dansk sejr over Frankrig sende Island i en EM-semifinale og Frankrig ud af turneringen.

Tabte Danmark, så var det farvel og tak til Island. Og det så længe ud til, at Danmark var på vej til at hjælpe sine atlantiske venner, men reserverne gik helt i stå – og så vandt Frankrig spinkelt med 30-29.

Og det har fået sindene i krog hos islændingene, der er rasende over, at Danmark ikke gav en hjælpende hånd.

Gudmundur Gudmundsson og Island vandt over Montenegro - men da Danmark tabte til Frankrig, var det farvel og tak til EM-semifinalen. Foto: BERNADETT SZABO Vis mere Gudmundur Gudmundsson og Island vandt over Montenegro - men da Danmark tabte til Frankrig, var det farvel og tak til EM-semifinalen. Foto: BERNADETT SZABO

B.T. har gennemgået de islandske fans raseri på de sociale medier. Her følger et rasende udpluk:

'Er ikke længere halv dansk. Skal direkte ned i nationalregistret for at få fjernet mit danske efternavn'

'Æbleskriver kommer aldrig på bordet igen. Jeg har service fra Royal Copenhagen og det danske flag til salg til højest bydende'

'Havde jeg en dansk kæreste, var den her kamp nok til at slå op med hende'

'Jeg har begravet al LEGO i huset i et dybt hul ude i haven. Det var svært, fordi der var frost. Men jeg har det bedre?'

'Jeg kommer aldrig i Tivoli igen – og Den Lille Havfrue er grim!'

Danmark var allerede videre til EM-semifinalen inden den sidste mellemrundekamp mod Frankrig, og derfor sparede Nikolaj Jacobsen stjerner som Mikkel Hansen og Mathias Gidsel.

Island har været et af de helt store oplevelser under EM i Ungarn og Slovakiet med den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson i spidsen.



Og det er på trods af, at islændingene har været hårdt ramt af coronasmitte undervejs.

Nu må de så i stedet nøjes med at spille om 5/6-pladsen mod Norge, mens fasene araser over danskernes manglende hjælp og truer med Tivoli-boykot.