Gunnar Steinn Jónsson har fået kontrakt i tyske Göppingen og forlader dermed Ribe-Esbjerg.

Håndboldklubben Ribe-Esbjerg slipper den islandske landsholdsspiller Gunnar Steinn Jónsson før tid.

Han skifter således til Göppingen fra den bedste tyske række et halvt år før kontraktudløb. Det bekræfter begge klubber på deres hjemmesider.

Den 33-årige playmaker, som har været anfører i den vestjyske ligaklub, fortæller, at han i sidste uge fik at vide, at han ikke indgår i planerne for den kommende sæson.

- Samtidig fik jeg en mulighed for at spille sæsonen færdig i den tyske Bundesliga. Det har været en svær beslutning, men jeg tror, at jeg har truffet den rette, siger Jónsson.

Gunnar Stein Jónsson har været i Ribe-Esbjerg siden 2018, hvor han kom til fra svenske IFK Kristianstad.

I Göppingen skal islændingen erstatte den tidligere Aalborg Håndbold-spiller Janus Smárason, som for nylig er blevet skadet.

- Vi er sikre på, at Jónsson med sin erfaring hurtigt bliver integreret og kan hjælpe os i resten af sæsonen, siger Göppingens sportschef, Christian Schöne.

Gunnar Steinn Jónsson har fået en kontrakt, der gælder i resten af sæsonen.

/ritzau/