Gudjon Valur Sigurdsson har valgt at stoppe sin karriere. Islændingen spillede senest i Paris Saint-Germain.

Efter 25 år på topplan indstiller den islandske håndboldstjerne Gudjon Valur Sigurdsson sin karriere.

Den 40-årige fløjspiller har onsdag offentliggjort beslutningen på sin Instagram-profil.

- Jeg er kommet til det punkt i min karriere, som alle atleter når på et tidspunkt. Efter 25 år på topplan og 21 år på landsholdet har jeg besluttet mig for at trække mig tilbage, skriver Sigurdsson.

Den uopslidelige islænding skiftede fra hjemlandet til Tusem Essen i den tyske Bundesliga tilbage i 2001 og har siden spillet i en stribe af verdens største klubber.

Fløjspilleren har været på kontrakt i Gummersbach, THW Kiel, Rhein-Neckar Löwen og Barcelona og var også et smut forbi dansk håndbold, hvor han spillede for AG København.

Senest optrådte han for den franske storklub Paris Saint-Germain, der blandt andet har Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen i spillerstaben.

I 2018 satte han verdensrekord, da han ved EM i Kroatien nåede op på 1798 landskampsmål og dermed slog den rekord, som ungareren Peter Kovacs havde siddet på.

I alt nåede han 1879 mål i 365 landskampe og spillede sin sidste slutrunde ved EM i januar.

Her var Sigurdsson del af det islandske hold, der åbnede turneringen med at slå Danmark med 31-30.

- Håndbolden har åbnet en verden for mig, som få har det privilegie at opleve. Tilbage er minderne, både de sure og de søde, og de mennesker, jeg har mødt på vejen, lyder afskedshilsenen fra Gudjon Valur Sigurdsson.

