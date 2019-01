Når Danmark i morgen går på banen til VM-finalen mod Norge vil en hel håndboldverdens øjne primært fokusere på Mikkel Hansen.

Alt andet vil være mærkeligt - taget den danske verdensstjernes vanvidspræstation i semifinalen i betragtning.

Men trods den store opmærksomhed var den 31-årige topscorer forbløffende afslappet inden landsholdets sidste VM-træning lørdag aften.

»Jeg har det helt fint. Og jeg er klar til i morgen - alt andet vile være mærkeligt, ville det ikke,« lød det spørgende fra Mikkel Hansen.

Han fortalte, at landsholdet havde brugt dagen på at gense gruppespilskampen mod Norge for at finde ud af, hvad der kan forbedres.

Hvad konklusionerne var, ville Hansen ikke røbe.

»Jeg kan ikke stå og fortælle til hele verden, hvad vi har snakket om af taktiske ting. Men der er helt sikkert plads til forbedring i begge ender. Det tror jeg også, Norge synes. Det her handler om, hvem der har været dygtigst til at behandle den første kamp i forhold til at overføre, hvad man har lært af den første kamp.«

Han turde godt kalde Danmark ud som favoritter til finalebraget mod nordmændene.

»Vi spiller på hjemmebane. Normalt ville jeg sige, at det er en 50-50-kamp, men qua vi er på hjemmebane, så kan det godt være, at vi er småfavoritter.«

I det første VM-møde med Norge scorede Mikkel Hansen hele 14 gange.

Og han forventer derfor, at nordmændene forbereder et es i ærmet - og vil komme med en eller anden for taktisk modtræk over for ham.

»Det er klart, at de har kigget på, hvad de kan gøre bedre. Og hvordan de kan løse de forskellige situationer bedre. Nu må vi se, hvad de kommer med - og så må vi reagere ud fra det,« lød det fra Danmarks superstjerne.