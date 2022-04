I marts blev den hollandske håndboldstjerne Estavana Polman fyret over mail i Team Esbjerg. Hun er stadig på kontrakt indtil sommeren 2023, men siden mailen havnede i indbakken, har der været iskold luft mellem klubben og Polman.

Faktisk så kold luft, at der ikke har været kontakt mellem de to parter, og at der nu er advokater på sagen.

Det fortæller hun i et interview med den hollandske avis Trouw.

»Det ville være vanvittigt, hvis det her ikke påvirkede mig. Ni år (i klubben, red.), selvfølgelig gør det noget ved dig,« siger Polman og fortsætter:

Foto: sportxpress Vis mere Foto: sportxpress

»Men den dag i dag har jeg ikke haft kontakt med klubben.«

Polman fortæller, at mailen, hvor der stod, at hun var blevet fyret, ikke blev sendt til hende, men derimod til hendes advokat.

Da hun på nuværende tidspunkt først er fortid i klubben i sommeren 2023, kan hun ikke sige meget om den aktuelle konflikt, men hun understreger, at hun bliver i klubben indtil da.

»Jeg er stadig Esbjerg-spiller. Jeg har en kontrakt, det er et faktum. Det er det vigtigste, og ingen kan ignorere det. Jeg har min familie der, og jeg bliver,« siger hun.

Estavana Polman i aktion for Team Esbjerg i 2020. Foto: Tibor Illyes Vis mere Estavana Polman i aktion for Team Esbjerg i 2020. Foto: Tibor Illyes

Den hollandske stjerne er i øjeblikket samlet med landsholdet, og det giver plads til, at hun igen kan finde glæden ved håndbolden.

»Hvis du så mig til træning i går med en bold i hånden, ville du se, at jeg strålede. Jeg nyder det igen,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er sikker på, at jeg kommer stærkere ud af det her. Jeg kan snart skrive en bog om det, og det vil helt sikkert blive en bestseller.«

Selvom Polman har kontrakt indtil 2023, har Team Esbjerg meddelt, at hun ikke er en del af planerne for næste sæson. Hvad der skal ske efter sommer, er endnu ikke faldet på plads.

Estavana Polman skiftede til Team Esbjerg i 2013. Hun har spillet 240 kampe og lavet 1.270 mål for den jyske klub, hvilket betyder, hun har skrevet sig ind i historien som den mest scorende spiller i klubben nogensinde.