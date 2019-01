Skadede Hans Lindberg forventer snart at være spilleklar, men er i tvivl, om han kommer tilbage i VM-truppen.

Hans Lindberg kan have spillet sin sidste kamp ved håndbold-VM, efter at han lørdag formiddag blev taget ud af truppen med en lægskade.

Fløjspilleren erkender, at han står i en vanskelig situation, fordi landstræner Nikolaj Jacobsen i stedet har indskrevet Johan Hansen og dermed allerede har brugt en af de tilladte tre udskiftninger.

- Det er det scenarie, der nu engang er. Jeg kan ikke stille så meget op. Jeg kan stå i en situation, hvor jeg ikke kommer tilbage i turneringen.

- Vi har jo også et spørgsmålstegn ved Henrik Toft, der er i gang med et forløb for at komme tilbage, siger Hans Lindberg.

Han kæmpede i dagene op til VM for at komme sig over en skade i den anden læg. Det nåede han akkurat, så han kunne være med i åbningskampen mod Chile.

Det var her, Lindberg på ny gik i stykker.

- Så kan man jo spørge om, hvorfor den skade er kommet. Om det er, fordi jeg har overkompenseret. Det er svært at sige.

- Jeg var den gamle skade kvit, så det er selvfølgelig vildt irriterende, at der pludselig kommer noget til sidst i en kamp mod Chile, hvor der ikke rigtig var fare for resultatet, siger han.

Han forventer ikke, at skaden kommer til at holde ham ukampdygtig i lang tid og regner med at kunne melde sig klar senere ved VM, hvis der bliver brug for ham.

- Jeg tror ikke, det kommer til at vare særligt længe. Det er vel nogenlunde ligesom den første skade. Jeg kæmper sammen med fysioterapeut og læger for at få det væk og så samtidig træne godt og grundigt.

- Men det er ingen hemmelighed, at der kun er to udskiftninger tilbage. Nikolaj ved, hvad jeg står for, og hvad jeg kan. Hvis han har brug for det senere i turneringen, gør jeg alt for at stå klar, siger Hans Lindberg.

