Norge holdt liv i håbet om en plads i VM-semifinalen med en klar sejr over Sverige.

Det danske håndboldlandshold må vente til på onsdag med at få afgjort sin skæbne ved VM i håndbold.

Sverige kunne med en sejr over Norge have sendt Nikolaj Jacobsens tropper videre allerede mandag aften, men det var svenskerne aldrig for alvor i nærheden af.

Med en kraftpræstation vandt Norge med 30-27 og spillede sig dermed helt tilbage i kampen om semifinalepladserne.

Hvis Danmark slår Egypten senere mandag, kan danskerne tåle et nederlag på fire mål til Sverige i den sidste kamp på onsdag og alligevel avancere til medaljekampene.

Nordmændene gik på banen i Boxen, vel vidende at kun en sejr kunne bruges, og holdet spillede da også, som gjaldt det VM-livet.

Tempoet var højt fra start, og svenskerne havde nok at gøre med at hænge på i kampens første ti minutter.

De blågule fik dog arbejdet sig ind i kampen, men bedre end en føring på 11-9 blev det ikke, og der skulle mere til at hyle Norge ud af den.

Det ville ellers ikke have været så underligt, hvis nogle af de norske spillere havde tunge ben. Norge spillede sent søndag aften mod Egypten og havde således kun haft 20 timer til at restituere.

Nordmændene var dog i stand til at skrue tempoet i vejret igen mod slutningen af første halvleg, hvor især venstrefløjen Magnus Jøndal rullede sig ud med fem scoringer på ti minutter.

Målene var medvirkende til, at Norge kunne gå til pause med en føring på 17-14.

Den svenske målmand Mikael Appelgren fik ikke fat i meget og blev erstattet med Andreas Palicka fra anden halvlegs start.

Når man tillader de norske hurtigløbere en hel stribe kontrastød, er det dog svært at være målmand, og heller ikke Palicka kunne levere mirakler mellem de svenske målstænger.

Derfor fastholdt Norge et komfortabelt forspring, og det skandinaviske trekantsdrama kan fortsætte et par dage endnu.

/ritzau/