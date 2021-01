Der findes næppe et menneske på den kuglerunde jordklode, der vil forbinde Marshalløerne med stolte håndboldtraditioner.

Faktisk er det umuligt at finde en mailadresse på østatens håndboldforbund eller søge sig frem til, at de overhovedet kaster rundt med kuglen ovre i det vestlige Stillehav.

Alligevel er landet med de 58.000 indbyggere lige så magtfuld som håndboldstormagter som Danmark, Tyskland og Frankrig i IHF, det internationale håndboldforbund.

Én nation – én stemme er fremgangsmåden, når der skal træffes beslutninger og vælges præsident – og personen, der får mest ud af det system, er håndboldens mest magtfulde mand, den 76-årige IHF-præsident, Dr. Hassan Moustafa.

Hassan Moustafa omgivet af DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen (tv) og DHF-formand Per Bertelsen. Sidstnævnte nævnes i håndboldmiljøet som en mulig arvtager efter egypteren. Foto: Claus Fisker Vis mere Hassan Moustafa omgivet af DHF-generalsekretær Morten Stig Christensen (tv) og DHF-formand Per Bertelsen. Sidstnævnte nævnes i håndboldmiljøet som en mulig arvtager efter egypteren. Foto: Claus Fisker

Når finalisterne søndag aften træder ind til VM-finalen i Cairo Stadium Indoor Halls Complex, vil Hassan Moustafa som en af få sidde på lægterne og overvære en slutrunde, der på alle måder er hans.

Som en anden farao har den karismatiske egypter raget magten til sig på enevældig vis med en helt særlig strategi:

Ved at udbrede håndbolden – i hvert fald på papiret – og indlemme så mange nationer i det internationale håndboldforbund, at det med 209 medlemmer klart overgår selveste FN i antal.

»Det siger alt, at IHF har flere medlemslande end FN. Siden Hassan Moustafa kom til i 2000, er der sket en eksplosion i antallet af lande i IHF. Der er jo i princippet godt, at håndbolden er bredt ud, men der er oprettet håndboldforbund i lande, hvor sporten ikke har gang på jorden,« siger B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

PRYGL TIL PRÆSIDENTEN Omstridte Hassan Moustafa har flere gange trådt i spinaten. Her er 10 eksempler på bizarre episoder under egypterens regeringstid i IHF. Da Kuwait og Sydkorea i 2008 skulle spille OL-kvalifikationskamp, blev det tyske dommerpar få timer før opgøret udskiftet med et jordansk par - en beslutning, der blev truffet af Hassan Moustafa. Kuwait overraskede alle og vandt kampen med otte mål, men efter opgøret blev det påvist, at der i kampen havde været 38 graverende dommerfejl. Den Internationale Olympiske Komite krævede omkamp, som Sydkorea vandt.

Midt i coronapandemien besluttede Hassan Moustafa, at VM-slutrunden i Egypten skulle afvikles med tilskuere. Endda i et land, hvor smitten har været ude af kontrol, og hvor hospitalerne i enkelte tilfælde har været så overfyldte, at patienter måtte afvises. Efter massivt pres fra spillere, forbund og egyptiske myndigheder valgte Hassan Moustaf at omstøde beslutningen - men alligevel har tilskuere sneget sig ind til enkelte opgør.

En stor undersøgelse i Politiken viste i 2015, at kun 84 medlemslande ud af de mere end 200 IHF-delegerede nationer havde et landshold på et niveau, der egentlig berettigede til en plads på verdensranglisten. I under 100 tilfælde var der nationale turneringer i håndboldorganisationerne. Avisen dokumenterede, hvordan medlemslande fra små nationer kun havde oprettet et forbund på opfordring fra Hassan Moustafa.

Tyske Der Spiegel afslørede i 2010, at Hassan Moustafa i en treårig periode fra 2007-2009 fik udbetalt over fire millioner kroner af medieagenturet Sportsfive, der stod for salget af rettighederne til internationale håndboldturneringer. I den sammenhæng blev egypteren undersøgt for bestikkelse af tyske myndigheder, som dog aldrig rejste sagen.

Da luxembourgeren Jeannot Kaiser i sommeren 2009 udfordrede Hassan Moustafas præsidentpost, blev han nærmest ydmyget på IHF-kongressen. Kaisers mikrofon blev slået fra, da han skulle holde sin kandidattale. Det blev til en stensikker sejr på 115-25 i Hassans favør.

Håndboldpræsidenten fløj fra 2000 til 2007 verden tynd uden at indlevere bilag for flyrejserne. I alt var der brugt rejsemidler for knap tre millioner kroner uden kvitteringer. Moustafa forklarede i den sammenhæng, at han aldrig var blevet gjort bekendt med, at det var nødvendigt at indlevere bilag.

Præsidenten har ifølge Der Spiegel mangedoblet honoraret, der udbetales til IHF-bossen. Lønnen til præsidenten er ifølge mediet steget med 1.500 procent i de 21 år, egypteren har siddet i spidsen for forbundet.

I Hassan Moustafas regeringstid er det blevet lettere for værtslande at nå langt i slutrunder. På bizar vis kan værtslandet selv få lov at vælge, hvilken pulje de vil spille i. En regelændring inden VM i Egypten betød samtidig, at værtsnationen kan få lov at bestemme rækkefølgen på sine modstandere. Fremtidige værter får dog også gavn af den nye regel, der altså ikke kun tilgodeser præsidentens hjemland.

Under kvindernes VM-slutrunde i december 2013 valgte Hassan Moustafa at opsplitte alle dommepar i den såkaldte President's Cup - en turnering, der i øvrigt er 'opkaldt' efter tunerings initiativtager, præsidenten. Altså blev par, der i årevis havde arbejdet sammen og indarbejdet faste rutiner, pludselig sat sammen med dommere, de knap nok kunne kommunikere med. Ideen blev skrottet straks efter slutrunden.

I flere tilfælde har Hassan Moustafa set bort fra sportslige hensyn ved VM-slutrunder. Eksempelvis var Tyskland ikke kvalificeret til VM i Qatar i 2015. Det betød, at IHF ville miste millioner af kroner på manglende tv-indtægter fra det tyske marked, og derfor fjernede præsidenten Australien fra deltagerlisten og gav i stedet Tyskland et wildcard. På samme var USA udset til at deltage ved det igangværende VM på bekostning af sportsligt stærkere Grønland. Det store land med den lille håndboldkultur endte dog med at trække sig på grund af corona-smitte på landsholdet. Kilder: Der Spiegel, Politiken, TV 2 Norge, Financial Times, NDR, DR, TV 2

Politiken har før dokumenteret, at mange af de håndboldforbund, der holder egypteren i spidsen af IHF, er pseudoforbund uden organisation, landshold eller endda en national håndboldturnering.

Det, der udadtil ligner en succeshistorie for den ellers så eurocentriske sportsgren, er ifølge kritikere beviset på en præsident, der har brugt sin magt og indflydelse til at kreere forbund, der reelt set bare er stemmekvæg.

Alt sammen for at sikre, at Hassan Moustafa kan blive siddende på præsidentposten. En position, hvor han ikke engang har haft en udfordrer ved de seneste to valg.

Hvor modstandere har fået slukket mikrofonen, når de forsøgte at holde deres kandidattale, og hvor magten er så personfikseret, at selv ikke de europæiske stormagter drømmer om at præsentere en kandidat, før Hassan Moustafa selv beslutter at trække stikket.

Hassan Moustafa har udbredt håndboldsporten og gjort IHF til et af verdens største forbund - målt i antallet af medlemslande ... ikke udøvere. Foto: Henning Bagger Vis mere Hassan Moustafa har udbredt håndboldsporten og gjort IHF til et af verdens største forbund - målt i antallet af medlemslande ... ikke udøvere. Foto: Henning Bagger

»Han har et klart flertal i ryggen i IHF. Og de store håndboldnationer ved også godt, at det er det rene selvmord at gå imod ham. De retter ind, selvom de måske gerne vil noget andet,« forklarer Søren Paaske og fortsætter.

»Han har tre kælenavne. 'Diktatoren', 'Lægen' og 'Faraoen'. Det kan man så lægge i, hvad man vil. Men der har været meget kritik af, at han er diktatorisk i sin måde at styre det på. Og at det foregår ved, at han har skabt det her flertal med de små nationer i ryggen.«

Folk, der har været tæt på den enevældige håndboldkonge, fortæller om en karismatisk, visionær og charmerende mand, man skal undgå at gå i vejen for. Men én ting skal man ikke tage fejl af – hans hjerte banker for håndboldsporten.

»Han er inde over alle beslutninger. Stort som småt. Hans kærlighed til håndbolden kan ingen tage fra ham. Han er på ingen måde en bureaukrat – nej, han har håndbolden dybt nede i sjælen og har haft det i en menneskealder,« siger generalsekretær Morten Stig Christensen fra Dansk Håndbold Forbund, DHF.

Hassan Moustafa har siddet i spidsen for IHF siden 2000. Han er født i Kairo i 1944 og har viet sit liv til håndbolden. Først som spiller for El Ahly og på det egyptiske landshold. Siden som træner, international dommer og repræsentant, hvor han blandt andet sad i spidsen fra Egyptens Håndboldforbund fra 1984-1992 og 1996-2008. Sideløbende har han taget en doktorgrad i administration af klubber og forbund. Foto: SRDJAN SUKI Vis mere Hassan Moustafa har siddet i spidsen for IHF siden 2000. Han er født i Kairo i 1944 og har viet sit liv til håndbolden. Først som spiller for El Ahly og på det egyptiske landshold. Siden som træner, international dommer og repræsentant, hvor han blandt andet sad i spidsen fra Egyptens Håndboldforbund fra 1984-1992 og 1996-2008. Sideløbende har han taget en doktorgrad i administration af klubber og forbund. Foto: SRDJAN SUKI

»Han er optaget af at brede håndbolden ud – særligt til skoler i lande, hvor der ikke spilles håndbold, og hvor der ikke er et foreningsliv, som vi kender i Danmark.«

Den danske håndboldboss forklarer, at præsidenten har polstret IHFs tidligere så slunkne kasse. Han står bag visionære – og udskældte – ideer som syv mod seks-reglen og har bragt håndbolden ind i det 21. århundrede på visionær vis.

Men kritikken af Hassan Moustafa er også på sin plads. De vigtigste nationer, der bærer håndboldsporten, har simpelthen for lidt reel magt, siger Morten Stig Christensen:

»Kritikken er berettiget. Man kan ikke være imod, at håndbolden bliver bredt ud. Men man kan selvfølgelig grine ad nogle af de nationer, der bliver optaget i IHF. Demokratibegrebet er udfordret, når en øgruppe har samme stemme som Tyskland, verdens største håndboldnation,« siger han og fortsætter:

Hassan Moustafa måtte se sit hjemland forlade VM-slutrunden efter en dramatisk kvartfinale mod Danmark, der måtte ud i to gange overtid og straffekastskonkurrence, inden Lasse Svan afgjorde sagerne på sidste skud. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL Vis mere Hassan Moustafa måtte se sit hjemland forlade VM-slutrunden efter en dramatisk kvartfinale mod Danmark, der måtte ud i to gange overtid og straffekastskonkurrence, inden Lasse Svan afgjorde sagerne på sidste skud. Foto: Mohamed Abd El Ghany / POOL

»Der bør følge et krav med, at man som medlemsnation som et minimum har et ungdomsprogram eller noget, der minder om en velfungerende klubturnering. Lige nu står vi et sted, hvor Europa – stedet, hvor sporten er rodfæstet – kun har 50 nationer og derfor er i klart undertal. Reelt set kan vi ikke flytte noget som helst på demokratisk vis.«

Situationen i IHF er et kultursammenstød af dimensioner, forklarer den danske generalsekretær.

»Det er to forskellige kulturer, der brager sammen. Foreningsdanmark, hvor vi ikke falder baglæns over en fornem titel. Herhjemme kalder vi det en formand – i IHF kalder de det en præsident. Andre nationer uden for Europa ser voldsomt meget op til Hassan Moustafa. Han er en stor mand.«

Og man kan slå sig på egypteren, understreger håndboldchefen, der selv var en del af bolsjedrengenens storhedstid i 1980erne og efterhånden har opbygget et godt samarbejde med præsidenten.

Hassan Moustafas netværk er helt i top. Her holder Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, åbningstale ved den igangværende VM-slutrunde i Egypten. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY Vis mere Hassan Moustafas netværk er helt i top. Her holder Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, åbningstale ved den igangværende VM-slutrunde i Egypten. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY

»Han har et voldsomt temperament, og jeg har også prøvet at få et svirp tilbage. Han er skarp, og du kan sagtens få drag over nakken. Men jeg har ikke endnu oplevet, at man ikke kan tage en god diskussion med ham. Han lytter til de ting, vi siger.«

DHF søger altså indflydelse med blød magt. Ved at præsentere den magtfulde egypter for den danske model, plante ideer og generelt bevare et godt forhold til Hassan Moustafa i stedet for at sætte sig på bagbenene. Og det er der en god grund til.

»DHF kan ikke selv lave oprør mod Hassan Moustafa. Det stiller dansk håndbold bedst at have et godt forhold til ham. Danmark har med jævne mellemrum slutrunder, og det kommer både eliten og bredden til gode. Hvis man vil sit forbund det bedste, så holder man sig gode venner med ham,« siger B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

Igennem sin 21-årige regeringstid er Hassan Moustafa flere gange blevet undersøgt af europæiske myndigheder for lovovertrædelser – men det har aldrig ført til tiltale.

Det ventes i håndboldmiljøet, at den 76-årige egypter senere på året vil genopstille til præsidentposten og dermed sikre sig endnu en fireårig periode i spidsen for IHF.