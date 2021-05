Mens hele Danmark fortsætter med at genåbne, er der stadig nogle, der står tilbage efterladt.

For den danske håndboldscene er det netop tilfældet.

Ifølge den nye genåbningsaftale, som landede natten til tirsdag, står det nemlig klart, at der ikke må være tilskuere til håndboldkampe, og det kan man ikke se en mening hos Divisionsforeningen Håndbold.

»Vi er mega skuffede og meget forundret,« fortæller direktør i Divisionsforeningen Håndbold Thomas Christensen til B.T.

Fra torsdag må spillesteder, biografer og teatre lukke op mod 2.000 gæster ind i sektioner af 500 mennesker, men indendørs sportsgrene såsom håndbold og ishockey må stå uvidende tilbage.

»Stort set som de eneste bliver vi holdt uden for alt her. Vi har svært ved at se valide argumenter for den genåbningsplan. Her er der flere ting, der minder rigtig meget om os, som godt må være med. Allerede dengang fodbolden fik lov til at have tilskuere, følte vi, at vi også var tæt på at komme med, fordi vi netop stod klar,« forklarer Thomas Christensen

Denne uges DM-semifinaler for kvinder blev flyttet til næste uge, blandt andet i håb om at den nye genåbningsaftale ville give de danske håndboldklubber lov til at have tilskuere i de danske håndboldarenaer.

Men nu må semifinalerne blive afholdt uden tilskuere alligevel, og det ærgrer Thomas Christensen.

»Det er ærgerligt, at semifinalerne bliver uden tilskuere, for de nye restriktioner i planen ville ellers passe rigtig fint til os. Vi ville kunne inddele, og det ville være et passende antal tilskuere til en start. Vi føler ikke, at der er forskel på os og spillesteder og alle de andre, der godt må holde åbent. Selv i fodbolden, for mange af de håndboldarenaer, der spilles på, er kæmpe store, og derfor har de masser af plads.«

»Hvis bare vi kunne læse os til, hvad der gjaldt for os. En decideret plan om, at vi så ikke åbner nu, men senere hen. Vi er klar til at have tilskuere, og alle klubberne var klar.«