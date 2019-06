Seks spillere skal møde op i landsholdslejren, mindre end 24 timer efter at de har vundet et mesterskab.

Når man vinder titler, skal det fejres. Og alle, som kan huske Nikolaj Jacobsens humør efter håndboldlandsholdets VM-guld i januar, ved, hvad landstrænerens holdning er til guldfester: Den slags skal man tage alvorligt.

Derfor har Jacobsen svært ved at forstå, hvorfor både det danske og det tyske håndboldmesterskab skulle afgøres søndag, dagen før en stor del af spillerne skulle tilslutte sig forskellige landshold, der spiller EM-kvalifikation i denne uge.

- Det er ikke i orden, at man slutter en søndag, når man skal møde mandag til landsholdssamling. Så er det fordi, nogen ikke har forståelse for, hvad det er, spillere går igennem i en lang sæson, siger Nikolaj Jacobsen.

Seks spillere på det danske landshold vandt guld søndag eftermiddag.

Henrik Møllgaard og René Antonsen tog den danske titel med Aalborg, mens Simon Hald, Rasmus Lauge, Lasse Svan og Anders Zachariassen vandt det tyske mesterskab med Flensburg-Handewitt.

Mandag klokken 17 skal de stille til landsholdstræning i København.

- Det er jo synd for både Flensburg- og Aalborg-spillerne, at de står i en situation, hvor de stort set ikke har noget tid efter have vundet mesterskabet.

- Jeg vil gå så langt som til at sige, at dem, der planlægger turneringerne, de burde skamme sig, siger Nikolaj Jacobsen.

Tirsdag formiddag rejser landsholdet til Kijev for at forberede sig til onsdagens EM-kvalifikationskamp mod Ukraine.

Landstræneren forventer at se de seks nyslåede guldvindere i en fin tilstand, men han ærgrer sig over, at spillerne ikke har haft tid til at få en ordentlig sæsonafslutning i klubberne.

- For mange holds vedkommende starter sæsonen midt i juli, og så kæmper de frem til midt i juni. Derefter får man lige lov til at få seks timer sammen, og så er det slut, og man går hvert til sit.

- Som hold er det noget at det værste. Det er ærgerligt, at man ikke har et par dage sammen, hvor man lige kan nyde det, inden man skal videre til næste opgave.

- I Tyskland kunne vi sagtens have spillet den sidste runde i torsdags. Det var der intet til hinder for, siger Nikolaj Jacobsen.

Også Magnus Landin har svært ved at forstå planlægningen. Han spillede søndag sæsonens sidste kamp for THW Kiel og levede i håbet om mesterskabet til det sidste.

Mandag eftermiddag har han indfundet sig på landsholdets hotel på Vesterbro i København.

- Det er rigtig ærgerligt, specielt for dem der vinder mesterskabet. Jeg synes, det er dybt underligt, at man spiller sin sidste kamp, og så mindre end 24 timer senere skal du stå til en landsholdssamling.

- Nogle har lige vundet et mesterskab, de har kæmpet for i et helt år. Og så får de ikke mulighed for at fejre det ordentligt. Det er rigtigt underligt, siger Magnus Landin.

