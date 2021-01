'Magiske Mikkel', 'Mirakel-Mikkel' eller måske bare Mikkel?

Kaldenavnene har i hvert fald stået i kø, når danske håndboldfans i mere end 10 år har hyldet verdensstjernen Mikkel Hansen.

For med et pokalskab, der bestemt ikke mangler noget på landsholdsfronten, og med titlen som verdens bedste mandlige håndboldspiller hele tre gange i rygsækken har den 33-årige landsholdsbomber været en del af verdenstoppen det seneste årti.

Den del vender vi tilbage til lidt senere, for selve vejen til titlen som verdens bedste spiller har nemlig budt på både op- og nedture for hele Danmarks nummer 24.

33-årige Mikkel Hansen Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 33-årige Mikkel Hansen Foto: Liselotte Sabroe

I midten af 00erne løb en ung Mikkel Hansen rundt i Gudmehallerne og trænede det skud, som senere skulle vise sig at sende ham helt op blandt de største stjerner.

Og dengang var der da heller ikke nogen tvivl om, at GOG havde en stjerne i svøb rendende rundt. Det fortæller Klavs Bruun Jørgensen, der er i 2007 vandt det danske mesterskab med den fynske klub – med Mikkel Hansen på holdkortet.

»Vi var slet ikke i tvivl om hans evner, og vi kunne tydeligt se, hvor god han kunne blive. Allerede dengang var han jo fremragende, og året efter laver han 13-14 mål i én af finalekampene. Det var fuldstændig outstanding i så ung en alder,« siger han til B.T.

Den holdning står Klavs Bruun Jørgensen da heller ikke alene med, for ifølge den danske trænerlegende Ulrik Wilbek, der hev Mikkel Hansen med til OL-slutrunden i 2008, var talentet indlysende.

Mikkel Hansen sammen med Ulrik Wilbek under en landsholdssamling i 2014 Foto: Claus Fisker Vis mere Mikkel Hansen sammen med Ulrik Wilbek under en landsholdssamling i 2014 Foto: Claus Fisker

»Jeg så jo det her unikke øje for spillet, som han havde, og hans fantastiske skud, der karakteriserede ham. Mikkel var et kæmpe talent, men samtidig var han hårdtarbejdende. Han havde simpelthen hele pakken,« fortæller den tidligere landsholdstræner til B.T.

Efter blot tre år i GOG modtog Mikkel Hansen tilbuddet, som så mange unge håndboldspillere drømmer om, da mægtige FC Barcelona ringede.

Herefter ventede der dog to år i Spanien, hvor talentet aldrig blev forløst, og derfor valgte Hansen da også at rejse hjem til Danmark for at blive en del af det storsatsende AG København.

Tiden i det spanske havde været en øjenåbner for Mikkel Hansen, forklarer Klavs Bruun Jørgensen, der i 2010/2011 var træner for københavnerklubben:

Mikkel Hansen efter Champions League-kvartfinalen i 2012 Foto: ANDREU DALMAU Vis mere Mikkel Hansen efter Champions League-kvartfinalen i 2012 Foto: ANDREU DALMAU

»Han arbejdede benhårdt i AGK. Jeg har sjældent oplevet en ung spiller træne så meget, som han gjorde. I Barcelona fik han en fornemmelse af, at der skulle endnu mere til, før han kunne komme op på den helt store klinge. Det kom han så ret hurtigt.«

Samme sæson drog Mikkel Hansen med det danske landshold til Sverige for at spille VM. En slutrunde, der skulle vise sig at blive hans helt store gennembrud i den rød-hvide trøje.

For her brændte han halgulvet af i Malmø, hvor han blev turneringens topscorer med hele 68 mål.

»Han meldte sig ind på allerøverste hylde. Han sætter jo ikke en fod forkert i den slutrunde. Hold kæft, hvor var han god i kampene og til træningerne. Han kunne alt,« siger landsholdslegenden Lars Christiansen, da B.T. fanger ham på telefonen.

Lars Christiansen og Mikkel Hansen under EM 2012 i Serbien Foto: CLAUS FISKER Vis mere Lars Christiansen og Mikkel Hansen under EM 2012 i Serbien Foto: CLAUS FISKER

VM-slutrunden endte med et bittert finalenederlag til Frankrig, men allerede året efter kunne Mikkel Hansen og landsholdskammeraterne hænge EM-guldmedaljerne om halsen i Serbien.

En triumf, der syv måneder senere blev erstattet af en kæmpe mavepuster, da AG København i sommeren 2012 gik konkurs.

Derfor måtte den danske stjerne endnu en gang søge mod udlandet, og her faldt valget på 'byernes by' – Paris – som han har spillet for lige siden. Og netop det at bo i udlandet passer perfekt til den danske superstjerne.

»Det er tydeligt, at han kan lide at være i Paris. Her kan han gemme sig lidt mere, end han kan i Danmark, hvor han er et stort navn, og det har han det fint med. Mikkel er jo en meget genert person, som aldrig har søgt folkets gunst uden for banen,« forklarer Ulrik Wilbek.

Mikkel Hansen under fredagens semifinale mod Spanien Foto: str Jonas Ekstromer Vis mere Mikkel Hansen under fredagens semifinale mod Spanien Foto: str Jonas Ekstromer

Netop privatlivet er da også noget, som den danske superstjerne værner om, lyder det fra Lars Christiansen.

»Mikkel er meget bevist om, at han er kendt for at være håndboldspiller, og det er fint for ham. Men jeg har også altid ment, at han havde hele pakken til at være frontfigur i en Gillette-reklame. Han er ekstremt god og eksponeret, og så kører han sin helt egen stil og look.«

Hele pakken som håndboldspiller er desuden noget, der har gjort, at han tre gange har kunnet kalde sig verdens bedste, men stod det til Ulrik Wilbek, burde Mikkel Hansen have haft det prædikat hvert år:

»Der er ingen over eller ved siden af Mikkels niveau. Han har et fantastisk overblik, han læser spillet eminent, og hans afleveringer er helt unikke. Han er sublim. Det kan nærmest ikke forklares, hvor god han er.«

Søndag kan Mikkel Hansen og resten af det danske landshold sørge for endnu en stor dansk triumf, når Sverige venter i VM-finalen i Egypten.

Du kan følge opgøret LIVE her på bt.dk fra klokken 17:30.