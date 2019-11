Klavs Bruun Jørgensen forventer at skrive alle sine 16 spillere ind til VM-premieren mod Australien.

At det danske kvindelandshold i håndbold har haft en usædvanlig udramatisk optakt til VM, blev på ny demonstreret, da holdet torsdag aften japansk tid for første gang trænede i VM-byen Kumamoto.

Ingen sad ude, ingen skulle skånes eller have særbehandling. Alle 16 spillere i truppen var i fulde omdrejninger, og det samme var de to reserver.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen har altså frit valg på alle hylder og regner da også med at indregistrere alle de tilladte 16 spillere til den første kamp mod Australien på lørdag.

- Ja det gør jeg. Der bliver ikke noget der, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Allerede da VM-samlingen begyndte for ti dage siden, udtrykte han stor begejstring for spillernes fysiske tilstand.

I tidligere turneringer har skader tvunget landstræneren til at holde pladser åbne i truppen, eller også er reserver blevet hasteindkaldt fra Danmark for at fylde op.

Men sådan er det altså ikke denne gang, og derfor må de to medbragte reserver, målvogteren Cecilie Greve og playmakeren Mia Rej, foreløbig belave sig på at overvære kampene fra tribunen.

Duoen var da også henvist til bænken, da VM-holdet øvede forsvarsspil og spilåbninger under torsdagstræningen i Japan.

- De næste dage skal gå med finpudsning. Mange af de ting, vi har arbejdet med, har siddet lige i skabet, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Hvert hold må registrere 16 spillere i VM-truppen. Derudover må der undervejs i VM-turneringen foretages tre udskiftninger.

/ritzau/