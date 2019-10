DHF vil se på antallet af ligahold, efter at TV2 afslørede, at Skanderborg ikke har forsikret sine spillere.

Er økonomien i dansk håndbold stærk nok til 14 hold i ligaen?

Det spørgsmål vil Dansk Håndbold Forbund (DHF) diskutere på et møde i løbet af ugen, efter at TV2 Sport mandag kunne afsløre, at ligaspillerne i Skanderborg Håndbold ikke er forsikret.

Det siger generalsekretær i DHF Morten Stig Christensen til TV2 Sport.

- Når vi hører Skanderborg sige, det er svært at få tingene til at løbe rundt, således at man ikke kan forsikre spillerne, så er vi nødt til at sætte os ned og snakke om, om der egentlig er penge nok samlet set til at drive en liga på allerhøjeste niveau med 14 hold, siger han.

Ifølge en spillerkontrakt fra en dameligaspiller i Skanderborg Håndbold, som TV2 Sport er i besiddelse af, tjener spilleren 11.995 kroner om året.

Det er fem kroner under Dansk Håndbold Forbunds (DHF) grænse for, hvornår en klub skal registrere sine spillere hos forbundet.

Ifølge klubben er den dermed ikke forpligtet til at tegne ulykkes- og arbejdsskadeforsikring for spillerne, og desuden vil klubben ikke have råd til det, forklarer formand i Skanderborg Håndbold Jens Christensen.

- Det vil være en omkostning på minimum 225.000 kroner om året, og det overstiger de rammer, som vi mener, vil være forsvarlige at indgå i, siger Jens Christensen til TV2 Sport.

Men ud over de knap 12.000 kroner får nogle af spillerne udbetalt 18.000 kroner om året for at være mentorer i klubbens ungdomsafdeling.

Ifølge Håndbold Spiller Foreningen tyder det på en måde at omgå reglerne på. Det afviser Skanderborg Håndbold dog.

Divisionsforeningens direktør, Thomas Christensen, sagde mandag til TV2 Sport, at udformning af kontrakter bliver nyt fokusområde hos Divisionsforeningen.

Mødet mellem DHF, Spillerforeningen og Divisionsforeningen finder sted torsdag.

/ritzau/