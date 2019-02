Flensburg-Handewitt tabte til Motor Zaporozhye, og det var ikke godt for Skjern i Champions League-gruppen.

Skjerns håndboldherrer fik søndag vanskeligere ved at gå videre fra gruppespillet i Champions League.

Dels fordi Skjern selv tabte 29-32 ude til HC Zagreb, og dels fordi de øvrige resultater ikke flaskede sig for den danske mesterklub.

Skjern er placeret på sidstepladsen med 6 point efter 11 kampe og skal forsøge at indhente Motor Zaporozhye på sjettepladsen i de sidste tre spillerunder.

Motor Zaporozhye overraskede søndag ved hjemme at besejre Flensburg-Handewitt med 28-26 og har nu ni point på sjettepladsen.

Skjern-playmakeren Thomas Mogensen, der har en fortid i Flensburg, ærgrer sig over det tyske nederlag.

- Selvfølgelig jokede vi med, at Flensburg ikke kan være det bekendt, men vi ved også godt, at det er os selv, der skal gøre arbejdet. Vi skal ikke sige, at der er nogen, der skal gøre noget for os.

- Hvis vi skal videre, så skal vi også have de point, det kræver. Ellers har vi sgu heller ikke fortjent at komme videre, siger Mogensen.

Skjern skal på søndag møde Nantes på hjemmebane, og dernæst venter Motor Zaporozhye og Celje i de to sidste kampe.

- Vi møder selv de hold, vi skal kæmpe med om at komme videre. Og nu er der kun tre kampe tilbage, og det blev en lille smule sværere efter dette nederlag.

- Men vi arbejder videre, vi tror stadig på det og jagter vores chance, og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Mogensen.

Henrik Kronborg, assistenttræner i Skjern, mener fortsat, at vestjyderne kan hente nok point i de sidste kampe til at gå videre som et af holdene i top-6.

- Der er tre muligheder tilbage nu, og vi kan stadig selv afgøre det langt hen ad vejen. Det er det, man skal i Champions League. Vi skal ikke have hjælp af nogen.

- Vi skal selv være dygtige nok til at afgøre det. Hvis vi ikke er det, så har vi heller ikke fortjent at gå videre. Så længe der er muligheder, så længe går vi efter det, og så længe er vi optimistiske.

- Hvis vi spiller optimalt, så er der muligheder for at få point, men det kræver, at vi rammer et højt niveau, siger Kronborg.

/ritzau/