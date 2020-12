De danske håndboldkvinder går søndag eftermiddag ind til deres sidste kamp ved EM-slutrunden som storfavoritter, når det er en bronzemedalje, der spilles om.

På den side står Kroatien, der de seneste uger har chokeret alt og alle. Men i semifinalen fik franske bøllebank, o derfor skal søndagens udfald også ende med en flok glade danskere.

Det mener B.T.s sportskommentator, Søren Paaske.

»Det er en kamp, som Danmark skal vinde. Der er ikke så meget at rafle om. Vi så mod Frankrig, at Kroatien ligner et hold, der har ramt muren. De har overrasket kæmpestort, men nu går den heller ikke længere,« siger han og fortsætter:

Søren Paaske, sportskommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard Vis mere Søren Paaske, sportskommentator på B.T. Foto: Emil Hougaard

»Inden slutrunden regnede man ikke Kroatien for noget som helst, og det er en kæmpe sensation i sig selv, at de er nået så langt. De har kun syv fuldtidsprofessionelle spillere i truppen, og selvfølgelig kan de nu også mærke, at det har været en lang turnering. Derfor skal Danmark også have et langt større overskud end Kroatien, og så er de danske håndboldkvinder alt andet lige også bare et meget bedre håndboldhold.«

Danmark har indtil nu kun tabt til Frankrig og Norge, der senere i aften tørner sammen i EM-finalen, og selvom der skuffelse at spore ovenpå det smalle nederlag til de norske naboer, så har slutrunden allerede nu været en succes for Jesper Jensens mandskab.

Alligevel er der rigtig meget på spil i Herning søndag eftermiddag.

»Uanset hvad så er det her EM langt mere end godkendt, men for den danske selvforståelse, så er det sindssygt vigtigt at få den medalje. For hvis vi skal genskabe troen på, at det er her er et hold, vi kan regne med som en del af verdenstoppen, så skal der metal rundt om halsen,« forklarer Søren Paaske.

Danmark kan søndag aften sikre sig sin første medalje siden 2013, hvor det blev til VM-bronze. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmark kan søndag aften sikre sig sin første medalje siden 2013, hvor det blev til VM-bronze. Foto: Henning Bagger

»I hele den her genopbygning, som Jesper Jensen er i gang med, har det virkelig stod betydning at kunne tage hjem fra slutrunden med en medalje, for det booster i den grad troen på, at Danmark er ved at være tilbage, hvor det er sjovt.«

Kampen om EM-bronzen spilles søndag klokken 15.30.

Husk, at du kan få det hele med på bt.dk, når vi er på før, under og efter opgøret.