Efter en formidabel indsats mod Metz holder Ikast liv i håbet om at snuppe enten første- eller andenpladsen.

Ikast Håndbold viste søndag, at klubben er helt tæt på den europæiske top.

På eget gulv diskede midtjyderne op med et brag af en indsats mod franske Metz i Champions League, og selv om franskmændene var tæt på at komme tilbage til allersidst, så vandt Ikast 35-34.

Metz, der har Louise Burgaard, Kristina Jørgensen og Anne Mette Hansen i truppen, fører gruppen, men blev i Ikast mødt af en meget veloplagt og forberedt modstander, som havde svar på alle taktiske greb.

Sejren betyder, at Ikast holder liv i håbet om at snuppe den andenplads, der betyder, at klubben stryger direkte i kvartfinalerne og dermed slipper for ottendedelsfinaler.

Med én kamp tilbage i gruppespillet har Ikast ét point op til Metz og Team Esbjerg på de to øverste pladser.

Metz kom til Danmark med stor selvtillid. I sidste weekend slog franskmændene nemlig Team Esbjerg efter et hæsblæsende opgør på fransk grund.

Men på midtjysk grund var det Ikast, der søndag kom bedst fra land.

Det var meget tydeligt, at værterne var utroligt godt indstillede på Metz. Angrebsmæssigt blev bolden flyttet hurtigt, og på den måde skabte Ikast overtal, når de meget aggressive franskmænd kom flyvende frem i forsvaret.

I forsvaret lukkede Ikast desuden meget effektivt ned for den meget fysisk stærke stregspiller Sarah Bouktit, som Metz konstant søgte.

En af dem, der formåede at true den danske defensiv, var Anne Mette Hansen. Med nogle vilde afslutninger holdt hun Metz inde i kampen. Men Ikast gik til pause med en føring på 18-16.

Efter pausen var det tydeligt, at Ikast ville holde kampens tempo nede. Der blev overhovedet ikke satset i kontrafasen, og i det etablerede angrebsspil blev der spillet tålmodigt og grundigt. Og det gav pote.

Ikast dirkede den franske defensiv op gang efter gang, og hvis det brændte på, så tog den tjekkiske klassespiller Markéta Jerábková sagen i egen hånd.

Ikast byggede stille og roligt flere mål på føringen, og fordi midtjyderne brugte god tid på deres angrebsspil, blev tiden hurtigt knap for gæsterne.

Midtvejs i halvlegen skiftede Metz dog taktik og gik frem i en offensiv forsvarsformation. Det betød, at rytmen blev slået ud af Ikasts spil, og Metz lukkede næsten den midtjyske føring.

Men Ikast fik sat foden ned og hentede en flot sejr.

