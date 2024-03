Efter en jævnbyrdig første halvleg vandt Ikast Håndbold topopgøret over Odense med 43-35

Ikast Håndbold cementerer sin andenplads i Kvindeligaen og har sat en fed streg under sin status som det mest scorende hold i rækken.

Titlen om at være førsteudfordrer til suveræne Team Esbjerg var på spil i onsdagens topopgør mod Odense Håndbold, og på en stærk anden halvleg vandt Ikast hjemme i sin intime hal med 43-35. Ved pausen førte Ikast blot med et enkelt mål.

- Vi blev bare ved med at køre på i anden halvleg. Selvfølgelig er det en stor sejr over så godt et hold, men der var også mange af vores spillere, der toppræsterede i dag, siger Ikast-playmaker Simone Petersen til TV 2 Sport.

Efter sejren er der to point mellem de to hold i tabellen. Ikast har fire point op til Team Esbjerg.

Første halvleg blev spillet med stor intensitet, og angrebsspillet var ofte bedre end forsvarsspillet. På måltavlen havde Odense en lille overhånd i det meste af halvlegen, men ved pausen førte Ikast 19-18.

Hjemmeholdet kom bedst ud til anden halvleg, og kampen fandt reelt sin afgørelse mellem det 39. og 44. minut, da Ikast gik fra at føre med fire mål til at føre med ni.

Særligt nordmanden Ingvild Bakkerud var i hopla, og kampens store oplevelse noterede sig for 11 fuldtræffere på 12 forsøg.

I toppen af rækken tog Team Esbjerg sæsonens 19. ligasejr ud af 19 mulige. På hjemmebane vandt vestjyderne sikkert med 32-25 over Aarhus United efter at have ført med 11 mål ved pausen.

Også Horsens, Silkeborg-Voel, NFH, København og Sønderjyske sejrede i Kvindeligaen onsdag aften.

