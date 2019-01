Klubber og håndboldforbund skal undersøge, hvordan de bedre kan sikre spillernes helbred, siger IHF-præsident.

VM-guldet kom søndag i hus efter en imponerende finalesejr over Norge, men det var ikke uden omkostninger for det danske håndboldlandshold.

Undervejs blev flere af spillerne ramt af skader af forskellig karakter. Værst gik det ud over René Toft Hansen, der i den sidste kamp i mellemrunden pådrog sig en lyskenskade, der betød, at han måtte forlade truppen og er ude i seks måneder.

Også andre landes spillere er bukket under for det store fysiske pres, og kritikken er haglet ned over strukturen ved VM og lyder på alt for mange kampe på alt for få dage.

Og der bliver lyttet til kritikken, forklarer præsidenten for Det Internationale Håndboldforbund (IHF), Hassan Moustafa.

- Vi har allerede snakket om problemet, og vi vil øge antallet af hviledage. Vi ved også, at klubberne har brug for spillerne, og vi er nødt til at give dem mere hvile, siger han.

Lørdag blev der afholdt en kongres for klubberne i Europa, og her blev det vedtaget, at de efter VM vil sætte sig sammen med IHF og se på, hvordan de i fremtiden kan sikre et mere sundt miljø for spillerne.

Ud over René Toft Hansen måtte også Hans Lindberg lade sig udskiftet af den danske trup med en skade allerede efter første kamp, og undervejs døjede også blandt andre Nikolaj Øris, Henrik Møllgaard og Casper U. Mortensen med skader.

Det har også fået flere af de danske spillere til at kritisere det hårde VM-program, når hovedparten af dem samtidig kommer fra fuldt booket klubkalendere med stribevis af hårde fysiske kampe.

Generalsekretæren i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Stig Christensen, er helt enig i kritikken.

- Jeg er enig med spillerne. Jeg synes, der skal være flere fridage.

- Problemet er, at der er x antal dage om året til landsholdene, og det er jo også noget, som de store klubber er med til at bestemme.

- Det er sådan lidt en balance. Nu har vi fået lidt flere fridage, end vi havde for fire og seks år siden, men det kan blive bedre, siger han.

Næste gang, der skal spilles VM, bliver det med 32 hold i stedet for de 24, der var med i år.

Men på trods af udvidelsen bliver der færre kampe, fordi strukturen af turneringen bliver bygget op på en anden måde.

Dermed kommer finaleholdene kun til at spille ni kampe mod de ti kampe, som Danmark skulle igennem ved årets slutrunde for at komme hele vejen til guldmedaljen.

/ritzau/