GOG ligger på førstepladsen i håndboldligaen, og de ligger også på førstepladsen, når det kommer til medieomtale.

Når man kigger på HTH Herreligaen og Bambusa Kvindeligen, er det det sydfynske hold GOG, der trækker det største medietække i kalenderåret 2021.

Det viser en undersøgelse, som Infomedia har foretaget for Divisionsforeningen.

Og det er en glad GOG-direktør, der læser undersøgelsen.

»Vi er særdeles tilfredse med resultatet af undersøgelsen, fordi det er en position, som vi arbejder på at holde,« siger Kasper Jørgen, der er direktør i GOG.

Undersøgelsen bliver lavet hvert andet år, og det er anden gang i træk, at det er GOG der topper listen.

»Når vi også er Danmarks mest omtalte håndboldklub i 2021, er det et udslag af en bevidst strategi, og at vi også er rigtig dygtige til det, vi laver uden for banen,« siger GOG-direktøren.

Det er Infomedias robotter, der har trawlet 70.655 håndboldrelaterede medieindslag igennem.

I 23 procent af tilfældene var GOG en del af omtalen, mens Aalborg Håndbold kom på andenpladsen med 22 procent.

»Alle ved i dag, hvor Mathias Gidsel spiller til daglig, og størstedelen af landsholdstruppen ved sidste års VM og OL har jo været i klubben på et eller andet tidspunkt i deres karriere.«

»Så der er simpelthen bare mange gode grunde til, at vi bliver nævnt igen og igen, år efter år,« konstaterer Kasper Jørgensen.

GOG-direktøren har muligvis fat i noget, når det kommer til Mathias Gidsel.

Han var i 2021 den 8. mest googlede danske person i Danmark.

Han var den eneste af de ti mest googlede personer, der var håndboldspiller på listen, der også havde Christian Eriksen og Thomas Vinterberg på listen.

GOG-direkøren Kasper Jørgensen understreger, at GOG har en målsætning om, at de også ligger øverst på listen, når den offentliggøres i 2023.