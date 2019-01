Kender de danske håndboldherrer egentlig sig selv? Det får de svar på i terapi hos B.T. - vores faste format under hele VM i herrehåndbold.

For at præstere godt på håndboldbanen, er det vigtigt at kende sine egne styrker og svagheder. Derfor er de danske håndboldherrer kommet i VM-terapi hos B.T.

Under hele VM kan du lære en række af de danske håndboldherrer endnu bedre at kende, når B.T. sætter dem på lidt af en personlig prøve.

Næste mand i den varme stol er Magnus Landin. Se hele klippet øverst i artiklen.

Magnus Landin of Denmark is seen at the danish press conference during IHF Handball World Championship in Herning, Denmark, Friday, Jan. 18, 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Magnus Landin of Denmark is seen at the danish press conference during IHF Handball World Championship in Herning, Denmark, Friday, Jan. 18, 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Livet er ikke for alvor begyndt

... den følelse, kan Magnus Landin godt genkende.

»Jeg er jo ikke så gammel i forhold til de andre (landsholdsspillere, red.),« siger Magnus Landin og tilføjer:

»Jeg har brugt meget tid på håndbold, men måske er livet ikke for alvor startet helt for mig.«

Den 23-årige Landin har heldigvis hele livet foran sig til, at det for alvor kan begynde. Også uden for håndboldbanen.

Den stille type

... det vil Magnus Landin nok kalde sig selv.

Han er ikke den bryske type, der har brug for at blive hørt hele tiden.

»Jeg kan ikke så godt lide at blive hørt på dén måde. Jeg siger noget, hvis jeg skal, og ellers holder jeg mig lidt i baggrunden,« siger den unge landsholdsspiller.

Og det var egentlig også sådan, han var i skolen.

Går op i andres meninger

... det gør Magnus Landin, og det var også noget, hans gamle klassekammerater gjorde ham opærksom på.

»De (klassekammeraterne, red.) sagde altid til mig, hvorfor jeg altid var så bange for, hvad andre tænkte,« fortæller Magnus Landin og tilføjer:

»Jeg har altid haft meget svært ved at lægge billeder op på Instagram. Det tager mig hundrede år, for jeg tænker altid på, hvad andre vil tænke, om det er godt eller dårligt.«

Selvom den unge Landin ikke er så god til det med Instagram, så har han nu alligevel prydset sin profil med fine billeder.

