Kender de danske håndboldherrer egentlig sig selv? Det får de svar på i terapi hos B.T. - vores faste format under hele VM i herrehåndbold.

En god sportspræstation kræver psykisk styrke og ikke mindst, at spillerne kender sig selv og deres styrker. Derfor er de kommet i VM-terapi hos B.T.

Under hele VM kan du lære en række af de danske håndboldherrer endnu bedre at kende, når B.T. sætter dem på lidt af en personlig prøve.

Første mand under B.T.s terapeutiske lup er Casper U. Mortensen. Og hvad lærte den danske Barcelona-spiller så egentlig om sig selv? Det får du svaret på her. Se hele klippet øverst i artiklen.

Casper U. Mortensen under træningen i Royal Arena onsdag den 9. januar 2019. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Casper U. Mortensen under træningen i Royal Arena onsdag den 9. januar 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Tålmodighed

... er ikke noget, Casper U. Mortensen har ret meget af. Han kan for eksempel ikke helt forstå, at der skal gå tyve minutter fra han har bestilt en kop kaffe, til han rent faktisk står med den varme kop i hænderne.

Men heldigvis er han blevet bedre til at håndtere sin utålmodighed.

»Det er godt, jeg er kommet til Spanien, for så kommer min tålmodighed rigtig på prøve.«

Vi har ikke noget imod, hvis Casper U. Mortensen er utålmodig, når det kommer til at få scoret mål under VM. Masser af mål, tak!

Udklædning

... eller i hvert fald at klæde sig pænt på.

Det går Casper U. Mortensen op i, for det er vigtigt at være anstændigt påklædt, når man er ude til et arrangement, synes han.

Her er den danske VM-trup Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget følgende spillere til VM-truppen: Målmænd

Niklas Landin, Jannick Green Bagspillere

Mikkel Hansen, Nikolaj Markussen, Henrik Møllgaard, Mads Mensah, Rasmus Lauge, Morten Olsen, Niclas Kirkeløkke og Nikolaj Øris Stregspillere

René Toft Hansen, Henrik Toft Hansen, Anders Zachariassen og Simon Hald Fløjspillere

Casper U. Mortensen, Magnus Landin, Lasse Svan Hansen og Hans Lindberg

Også selvom han har det ganske komfortabelt i et joggingsæt og måske i virkeligheden har det allerbedst, når han trækker landsholdstrøjen over hovedet.

Og vi må bare sige, at den rødhvide trøje da også klæder ham!

Det bedste af det bedste

... det vil Casper U. Mortensen gerne have!

»Et nyt lydanlæg, for eksempel. Der skal jeg havde det bedste, og så undersøger jeg sagen - det behøver ikke være det dyreste, bare det bedste.«

At ville have det bedste af det bedste passer da også ret godt ind i en landsholdsspillers mentalitet.

Vi håber i hvert fald at se det bedste af det bedste fra Casper U. Mortensen under VM.

