Kender de danske håndboldherrer egentlig sig selv? Det får de svar på i terapi hos B.T. - vores faste format under hele VM i herrehåndbold.

For at præstere godt på håndboldbanen, er det vigtigt at kende sine egne styrker og svagheder. Derfor er de danske håndboldherrer kommet i VM-terapi hos B.T.

Under hele VM kan du lære en række af de danske håndboldherrer endnu bedre at kende, når B.T. sætter dem på lidt af en personlig prøve.

Næste mand i rækken, der er kommet i VM-terapi hos B.T., er fløjspiller Lasse Svan. Se hele klippet øverst i artiklen.

Lasse Svan. Foto: Henning Bagger Vis mere Lasse Svan. Foto: Henning Bagger

Usikkerhed

... det har alle sportsfolk af og til. Også Lasse Svan.

»Dem der siger, de ikke har det, de lyver,« siger den danske fløjspiller.

Og selvom det ikke er noget, man umiddelbart forbinder med professionelle sportsfolk, så er det en naturlig ting.

Usikkerhed er dog ikke det, vi har set mest af fra Lasse Svan under VM, og det er vi ret godt tilfredse med!

Ærgerrighed

... det har Lasse Svan!

»Hvis jeg først får ind i hovedet, at der er noget, jeg skal blive dygtig til, så gør jeg rigtig meget ud af at blive god til det,« lyder det fra fløjspilleren.

Og det er sådan set underordnet, hvad det måtte være, som Lasse Svan gerne vil være god til. Derfor er der også mange ting, han er god til, hvis han selv skal sige det.

God på en håndboldbane, det må man også bare konstatere, at Lasse Svan er.

Hårdtarbejdende og succesfuld

... det må man sige, Lasse Svan er.

Men det er ikke noget, han skilter med, for den danske fløjspiller er ret beskedent anlagt.

»Jeg kan godt få ordene ud af min mund, hvis det er tilfældet, at jeg rent faktisk har haft succes i det, jeg har lavet, men jeg vil helst have, at andre siger det,« lyder det fra Lasse Svan.

Så skal vi da nok sige det for dig, Lasse Svan. Du ER succesfuld!

Husk også at kigge forbi vores faste format under VM, som vi kalder 'WTF is going on!', hvor den tidligere landsholdsspiller Lars Rasmussen giver den fuld gas bag kameraet.