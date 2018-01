Slukørede, trætte, møre.

De danske håndboldherrer havde stadig semifinalenederlaget til Sverige forankret dybt i håndboldhjertet. Nu skal de rejse sig mod Frankrig.

Det sker søndag aften klokken 18 i en kamp om bronzemedaljen. En kamp, der er mere end svær at sætte sig op til, når EM-finalen var lige foran de danske snuder. Men som professionel atlet har man ingen anden mulighed, lyder det fra spillerne.



»Vi vil rigtig gerne have den bronzemedalje med hjem. Vi vil have noget med herfra. Vi er ret klar på at give den gas mod Frankrig. Selvfølgelig er den tung lige nu. Det er svært at rejse sig. Men vi har også rejst os før. Vi havde håbet på at spille med om guldet. Det bliver en rigtig svær kamp mod Frankrig. Vi skal være helt oppe på niveau, hvis vi skal slå dem,« siger René Toft Hansen om den svære mentale kamp, spillerne i øjeblikket kæmper.

For skuffelsen skal parkeres. Lynhurtigt.

Også selv om det kan være en uvant situation ikke at skulle spille med om guldet.



»Jeg har aldrig prøvet at spille en bronzekamp før. Lige nu virker det meget svært. Jeg er også sikker på, at vi er professionelle nok til at være stolte af at kunne spille kampen om bronze. Vi må finde frem til, at det stadig er en rigtig flot præstation at kunne blive nummer tre. Det er jeg sikker på, at vi nok skal finde frem, så det kan stråle ud af os mod Frankrig. Det er i hvert fald mit krav til holdet og mig selv,« siger Rasmus Lauge.

Du kan selvfølgelig følge EM-bronzekampen mellem Danmark og Frankrig på BT.dk kl. 18.

Danmarks kampe ved EM Gruppespil

13/1: Danmark - Ungarn: 32-25

15/1: Tjekkiet - Danmark: 28-27

17/1: Spanien - Danmark: 22-25 Mellemrunden

19/1: Slovenien-Danmark 28-31

21/1: Tyskland - Danmark 25-26

24/1: Makedonien - Danmark 20-31 Semifinale

26/1: Danmark - Sverige 34-35 Bronzekamp

28/1: Danmark-Frankrig ?-?