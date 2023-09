En kæmpe nyhed ramte torsdag den danske håndboldverden.

Efter blot få måneder er Ian Marko Fog færdig som cheftræner i den danske storklub GOG, og dén beslutning kom som et chok for B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg.

»Jeg måtte lige rette brillerne til, for jeg kunne knapt nok tro mine egne øjne, da nyheden tikkede ind,« siger han og fortsætter:

»Det er en helt grotesk udvikling. Chokerende faktisk. Det er en kæmpe falliterklæring at fyre træneren efter tre måneder. Hvad foregår der? En uenighed om den sportslige retning, lyder begrundelsen blandt andet i pressemeddelelsen. Er det ikke sådan noget, man afvejer under jobsamtalen? Det virker håbløst.«

Jubel hos cheftræner Ian Marko Fog og på GOGs bænk i slutningen af kampen mellem GOG og Aalborg Håndbold i Sparekassen Danmark Super Cup i Arena Randers onsdag den 30. august 2023.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix)

Ifølge klubben skyldes fyringen en uenighed om den sportslige retning og ønsket om en anderledes struktur på hverdagen i klubben.

Men den forklaring efterlader os med mange ubesvarede spørgsmål, mener B.T.s håndboldkommentator.

»Noget er gået helt, helt galt. Har spillerne fået nok? Har træningen været for ringe? Ligger noget helt tredje bag?,« siger Johnny Wojciech Kokborg og fortsætter:

»Indtil vi har svar på det, må vi vente med at fælde dom over, om GOG har truffet den rigtige beslutning. Det er dog helt sikkert, at man under alle omstændigheder har fejlet stort ved ansættelsen, når vi står her i dag. Jeg har sjældent set noget lignende.«