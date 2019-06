Rhein-Neckar Löwens direktør tænker sig lige om nogle sekunder.

Jennifer Kettemann, som chefen i den sydtyske håndboldklub hedder, er blevet bedt om at beskrive træner Nikolaj Jacobsen med ét ord.

»Så vil jeg sige 'sensationel' … Han er simpelthen et sensationelt menneske,« siger Jennifer Kettemann, som ikke lægger skjul på, at hun kommer til at savne Nikolaj Jacobsen, efter danskeren søndag eftermiddag satte punktum for sin tid i Löwen med sæsonens sidste bundesligakamp.

I fem år har Nikolaj Jacobsen stået i spidsen for Rhein-Neckar Löwen.

To mesterskaber, en pokaltitel og tre Super Cup-titler er det blevet til for danskeren, der har sparket døren ind til det allerfineste selskab for 'Løverne', som ellers var kendt for at være en lige-ved-og-næsten-klub, før Jacobsen ankom.

Og Nikolaj Jacobsen vil da også blive husket for trofæerne i pokalskabet, men først og fremmest er det de menneskelige egenskaber, de taler om i Rhein-Neckar Löwen, når de skal fortælle om danskerens æra i klubben.

Jennifer Kettemann uddyber sin beskrivelse af det 'sensationelle' menneske.

»På den ene side er han så ekstremt ambitiøs, og han vil gøre alt for at få succes og vinde titler, men på den anden side er han også et menneske, du kan have så ufattelig meget sjov med. Det skaber en dejlig atmosfære. Ikke kun for spillerne, men for alle de folk, der arbejder hos Rhein-Neckar Löwen.«

»Jeg tror ikke, det er normalt for en træner at være så dygtig til sit job og samtidig være en person, man kan have så meget sjov med,« siger Kettemann.

Oliver Roggisch, der har titel af 'sportsansvarlig' i klubben, stemmer i med lignende superlativer.

Roggisch var i sin aktive karriere kendt for at være en meget brutal og kontant type, men hans stemme bliver næsten bromance-blød, når han taler om 'Niko', som nu vender hjem til Danmark for at blive landstræner på fuld tid.

»Han er en fantastisk træner, men han er også en fantastisk fyr. Hans sind er som en ung drengs, så han kan lide at joke med spillerne. Her i klubben har han både været en træner og en ven, du kan have det sjovt med,« siger Roggisch og fortsætter:

»Det er ikke normalt i Tyskland, at træneren er så tæt med spillerne, men det har fungeret for Nikolaj. Han spiller ikke noget skuespil. Han er bare Nikolaj. Men når kampen starter, så ændrer hans personlighed sig. Det vender 180 grader.«

»Nogle gange er han sur, rød i hovedet og råber og skriger, men en halv time efter kampen tager han en øl med spillerne og er deres ven igen. Det bliver det, man taler om hernede i forhold til Nikolaj om nogle år. Man vil snakke om en fyr, der altid var venlig over for alle, men under kampene var han vanvittig. Vanvittig på en positiv måde. Han er vanvittig med håndbold og vanvittig med at vinde. Han hader at tabe, og det har han lært alle i denne klub,« lyder det fra Oliver Roggisch.

Netop det tætte forhold til spillerne fremhæver direktør Jennifer Kettemann også som noget helt unikt.

Hun peger på, at Nikolaj Jacobsen ved flere lejligheder har været med på spillernes afslutningstur til Mallorca – noget, der normalt er forbudt område for trænerne og et helligt frirum for spillerne.

»Det er også meget specielt. Det er ikke så normalt, at spillerne vil have, at træneren skal være med. Det er det, der er specielt ved 'Niko'. For han kan være meget hård at arbejde med på banen. Det ved alle – alle har set, hvordan han skriger og råber på sidelinjen og er helt rød i hovedet og springer op og ned. Men det er en fornøjelse også at have lært den anden side af ham at kende.«

»Han er meget tæt på spillerne. Det er noget, vi rigtig godt har kunnet lide her i klubben. I mine øjne er det gammeldags, at træneren tror, han er meget højere i hierarkiet end spillerne og hævet over dem. Sådan har det slet ikke været med Nikolaj,« siger Jennifer Kettemann.

Spillerne har også været begejstrede for den – efter tyske standarder - utraditionelle tilgang til mandskabsbehandlingen, forklarer Mads Mensah Larsen, der om nogen har været tæt på Nikolaj Jacobsen.

De to skiftede samtidig fra Aalborg til Rhein-Neckar Löwen, og dermed har de haft et spiller-træner-forhold i syv år – og dertil kommer tiden på landsholdet.

Mads Mensah har blandt andet holdt juleaften med Jacobsen i Tyskland, og for få måneder siden var træneren som det mest naturlige i hele verden på barselsbesøg, da Mensah var nybagt far til datteren Asta.

Derfor kalder Mads Mensah da også uden betænkningstid landstræneren sin 'ven'.

Men uanset om det handler om babyvisit eller deltagelse i en våd afslutningstur til Mallorca, har det aldrig bragt ubalance i tingene, forklarer han.

»Det kræver selvfølgelig fra Nikolajs side – men også i høj grad fra spillerne side – at når man tropper op til træning igen efter de her ting, så står rollefordelingen lige så klart, som den altid har gjort,« siger Mads Mensah og tilføjer:

»Og det har heldigvis aldrig nogensinde været et problem for nogen af parterne.«

Ifølge Oliver Roggisch er en stor del af forklaringen på Nikolaj Jacobsens succes i Mannheim-klubben netop det afslappede forhold til spillerne og det faktum, at han har formået at gøre hverdagen spændende.

Det har opvejet, at der i Jacobsens æra er blevet skåret kraftigt i spillerbudgettet, mener han.

»Alle har syntes, det har været sjovt at komme til træning. Det har været den største forskel i hverdagen i forhold til tidligere,« siger Roggisch.

»Før Nikolaj kom, havde vi måske verdens bedste mandskab på papiret og rigtig mange penge, men vi vandt ingen titler, for vi havde ikke et hold. Nikolaj har skabt et hold, hvor man har haft det sjovt, men hvor alle også har været 100 procent fokuserede, for det kræver han.«

»Han har vist, at håndbold er vigtigt, men at det er meget vigtigere, at man kan lide at arbejde sammen og lide at være sammen,« konstaterer Oliver Roggisch, mens Mads Mensah fremhæver en anden af Nikolaj Jacobsens bedrifter i det tyske:

»Jeg synes, vi har udviklet os og har spillet noget rigtig god håndbold under Nikolaj. Det har han også opnået – at man kan spille noget seværdig håndbold og vinde titler samtidig,« siger han.

Ifølge Jennifer Kettemann er det egentlig ret enkelt at binde en sløjfe på Nikolaj Jacobsens tid i Rhein-Neckar Löwen:

I hendes optik har danskeren givet klubben et markant løft på alle parametre. Hvilket også er en af forklaringerne på, at han for altid har fået sin helt egen plads i SAP Arena – Löwens hjemmebane – hvor et banner med hans navn blev hejst op under loftet i forbindelse med sæsonens sidste hjemmekamp.

En slags anerkendelse 'i stil med Hall of Fame', som Kettemann formulerer det.

»Med Nikolaj kom succesen til vores klub. Vi fik endelig det første mesterskab, som vi sultede efter. Det vandt 'Niko', og det kommer for altid til at præge klubbens historie. Vi er meget taknemmelige over, at han kom til vores klub for fem år siden. Ikke bare for det, han har vundet, og det, han har gjort med holdet, men også for det, han har gjort for hele klubben.«

»I mine øjne har han fået alt op på et helt andet niveau i Rhein-Neckar Löwen. Han har gjort både spillerne og alle andre i hele klubben til en flok vindere, og han vil altid være velkommen tilbage her i Mannheim,« lyder det fra direktør Kettemann.

Og dermed er det altså auf Wiedersehen til Nikolaj Jacobsen. I hvert fald for nu.