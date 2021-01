En tur forbi Københavns Rådhus, pandekager og en tur ud på balkonen foran tusinder af jublende danskere.

Det er normalt sådan, vi fejrer vores sportslige triumfer her i Danmark.

Men skulle de danske håndboldhelte være så gode og dygtige at slå Sverige søndag i VM-finalen i Egypten, så kan vi allerede nu godt glemme alt om at holde de festlige traditioner i hævd.

Sådan lyder den ærgerlige melding fra Morten Stig Christensen, der er direktør i Dansk Håndbold Forbund.

»Den fejring vil desværre blive en 'corona-fejring'. Der kan simpelthen ikke laves noget. Hvis der bliver noget, sker det virtuelt og via medierne, som muligvis vil lave noget modtagelse eller interview med spillerne,« forklarer han til B.T.

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor har man hos DHF allerede nu lagt alle håb om en rådhusfejring fra sig, fordi de nuværende danske coronarestriktioner gør en offentlig fejring umulig.

»Desværre, men vi ville rigtig gerne (på rådhuset, red.). Men det bliver ikke til noget. Jeg ønsker ikke at være lyseslukker, men det er bare en anden tid, vi lever i,« slår Morten Stig Christensen fast og fortsætter:

»Jeg tror også godt, at folk kan forstå, at vi ikke skal have en superspreder-begivenhed. Det ville også være ulovligt, og så ville politiet stoppe det.«

Generalsekretær Morten Stig Christensen og sportschef Morten Henriksen i DHF melder allerede ud om, at der ikke bliver en traditionel guldfejring, hvis Danmark vinder VM. Foto: Liselotte Sabroe

Morten Stig Christensen understreger dog, at det danske hold i så fald, at de igen vinder verdensmesterskabet søndag, fortjener en storslået fejring i stil med de tidligere.

»Holdet fortjener da sådan en hyldest, og vi kan alle sammen huske, hvordan det var i 2019. Men det er andre tider, og det må vi respektere,« siger han.