Søndag morgen sad han der igen. Ventede nervøst på, at dommen tikkede ind i holdlægens indbakke.

De daglige coronatests bliver mere og mere nervepirrende, efter at virussen er begyndt at banke på dørene på spillerhotellet i Budapest. Og efter Hans Lindbergs positive test fredag, og efter at Danmark torsdag rendte ind i et coronaramt islandsk landshold, frygter landstræner Nikolaj Jacobsen det værste.

Og det er efterhånden opslidende at gå og være anspændt hele tiden.

»Jeg er nervøs hver dag. Det tror jeg, at vi er alle sammen er. Det er utroligt drænende, at man hele tiden går og er nervøs for de tests – og at man ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske, fortæller landstræneren.

Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Foto: ATTILA KISBENEDEK

Og det er desværre ikke en ukendt følelse for landstræneren.

Både ved VM i Egypten forrige januar og ved sommerens OL satte coronavirussen sit præg på tingene – og truede med at sende spillere og trænere ud af turneringen.

Og så har holdet også tilbragt utroligt mange timer isoleret på deres hotelværelser.

»Jeg tror, at vi er nået dertil, at vi – når næste uge forhåbentligt er godt overstået – så har vi været sammen tre og en halv måned på et år under nogle knapt så inspirerende forhold. Lad mig sige det sådan,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.