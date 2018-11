Trine Østergaard er foreløbig eneste højrefløj i den danske EM-trup. Fredag runder hun 100 landskampe.

Fløjspilleren Trine Østergaard skal ikke regne med at få de store pauser, når hun sammen med det danske håndboldlandshold åbner EM mod Sverige fredag aften.

Da landstræner Klavs Bruun Jørgensen torsdag stregede Mathilde Hylleberg fra kamptruppen, efterlod han samtidig Østergaard som eneste specialist på højre fløj.

Det lugter af 60 minutter på banen til hurtigløberen fra Odense Håndbold.

- Det har jeg prøvet før, og det er ikke noget, der generer mig. Men jeg er selvfølgelig ked af på Mathildes vegne, at hun ikke bliver skrevet ind i truppen fra starten, siger Trine Østergaard.

Mødet med Sverige bliver hendes kamp nummer 100 i landsholdstrøjen. Et tal, hun har nået, i en alder af blot 27 år.

Hun debuterede i 2011, måtte vente et år på kamp to, men herefter har hun ikke set sig tilbage.

- Det er gået meget kontinuerligt. Det var vist kun lige ved VM sidste år, jeg gik glip af et par landskampe, siger Trine Østergaard med henvisning til, at hun indledte VM i Tyskland med en skulderskade.

- Det er fedt at nå 100 kampe, og det er noget, jeg er stolt af, siger hun.

Østergaard vandt VM-bronze i sin første slutrunde i 2013, hvor hun fik et landsholdsgennembrud med seks mål i kvartfinalen mod Tyskland.

Selv mener hun, at hun har forandret sig en del i de fem år, der er gået siden VM i Serbien.

- Jeg har fået mere rutine og ved, hvornår man skal slå koldt vand i blodet i kampene. Jeg er blevet bedre til at have fokus på de små ting i kampene, som ofte kan være afgørende. Da jeg var yngre, spillede jeg bare for fuldt drøn.

- Udenfor banen handler det om at tage mere ansvar, gå forrest og være sig selv. Dengang jeg kom ind på landsholdet, var jeg meget genert og stille. Jeg kan stadig godt være genert, men det er ikke på samme måde, siger hun.

Danmarks åbningskamp mod Sverige begynder klokken 21.

/ritzau/