Det fik store konsekvenser for FCM Håndbold, der nu hedder Herning-Ikast Håndbold, da tre af deres største profiler midt i sidste sæson meddelte, at de var blevet gravide.

»Selvfølgelig ønskede vi straks Trine Troelsen, Sabine Pedersen og Linn Blohm tillykke. På det menneskelige plan var vi alle ekstremt glade på deres vegne.«

Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i sidste sæson missede en DM-semifinale på grund af det. Vi havde sat et hold, som vi forventede skulle spille med om DM-guldet, og så mistede vi tre spillere fra start-7'eren. Det kan hverken et fod- eller håndboldhold holde til. Vi skal som klub vænne os til den ny hverdag. Den nemmeste løsning er at sige, at alle klubber skal have 20 spillere i trupperne i stedet for 17, men det er økonomien ikke til. Derfor har det en sportslig konsekvens hver gang, at en spiller bliver skadet eller gravid,« siger Jakob Mølgaard Christensen, der er direktør i Herning-Ikast Håndbold.

Samtidig sidder han sammen med København Håndbolds direktør Janni Møller Thomsen samt John Mikkelsen og Henrik Dahl fra henholdsvis Team Tvis Holstebro og Viborg HK med i Divisionsforeningens barselsudvalg, der blev oprettet for et år siden.

Gravide ligahåndboldspillere I den igangværende Dame Håndbold Liga-sæson sidder disse spillere i øjeblikket udenfor på grund af graviditet: Odense Håndbold: Susan Thorsgaard

Herning-Ikast Håndbold: Stine Skogrand

Randers HK: Maria Fisker Stokholm Disse ligaspillere var gravide i 2016/2017-sæsonen: Susanne Forslund Kastrup, Team Esbjerg. Estavana Polman, Team Esbjerg. Rikke Poulsen. Viborg HK. Siri Seglem, Viborg HK. Rikke Skov, Viborg HK. Susanne Madsen, Odense Håndbold. Susan Thorsgaard, Odense Håndbold. Stine Svangaard, Odense Håndbold. Hanne Trangeled, TTH Holstebro. Michaela Ek, Ringkøbing Håndbold. Anne Cecilie la Cour, København Håndbold Disse ligaspillere var gravide i 2017/2018-sæsonen: Sabine Pedersen, FCM Håndbold. Trine Troelsen, FCM Håndbold. Linn Blohm, FCM Håndbold. Rut Jónsdóttir, Team Esbjerg.

»Lad mig sige det sådan, at vi i dette forum endnu intet har besluttet. Men vi har mange idéer. For det er ikke uproblematisk, når en klub midt i en sæson mister en af sine største profiler. Det samme skete for os i forrige uge, hvor Stine Skogrand (norsk landsholdsspiller, red.) meddelte os, at hun skal føde i maj næste år, og at hun resten af sæsonen er ukampdygtig,« siger Jakob Mølgaard Christensen.

Sidste år fremlagde den daværende direktør i København Håndbold, Kim Mikkelsen, et forslag om, at klubberne i den danske Dame Håndbold Liga skal indbetale penge til en forsikringsfond, så klubberne kan få erstatning for gravide spillere.

Ifølge Divisionsforeningen direktør Thomas Christensen kan det dog ikke lade sig gøre, at forslaget bliver realiseret.

»Det skyldes, at kun halvdelen af ligaklubberne er interesseret,« siger han.

Tidligere landstræner Jan Pytlick er nu cheftræner i Dame Håndbold Liga-klubben Odense Håndbold. Foto: Carsten Bundgaard

Det ærgrer tidligere landstræner Jan Pytlick, der nu er cheftræner Odense Håndbold.

»Jeg synes, at Divisionsforeningens barselsudvalg skal kigge på Kim Mikkelsens forslag én gang til. I stedet for at klubberne indbetaler til en speciel barselsfond, kunne man eksempelvis lave en omfordeling af TV-pengene. Jeg ved udmærket godt, at klubberne i sidste ende kan komme til at mangle pengene, men en eller anden form for solidaritet kunne man godt have,« siger Jan Pytlick.

Han blev i fjor kritiseret voldsomt, da han blev citeret for at have sagt til sine spillere, at han helst ikke så, at de blev gravide, mens de var på kontrakt i Odense Håndbold. Det skete på et tidspunkt, hvor han måtte undvære tre profiler, der var på barsel.

»Jeg husker udmærket sagen. Der var mange, der pludselig blev tosset på mig. Jeg er selv far til tre børn og ved, hvor stort det er at blive forældre. Så jeg er bestemt ikke modstander af familieforøgelse. Da jeg ytrede mig om de mange graviditer, var det ikke et forsøg på at sætte mig udover det danske arbejdsmarkeds lovgivning, som jeg anerkender. Jeg ønskede bare at skabe en debat om betydningen for danske sportsklubber med kvindelige idrætsudøvere. Det vil være fedt, hvis man kan have en ærlig snak omkring graviditet. Så tror jeg, at man kan finde løsninger, der kan gavne både spiller og klub,« siger Jan Pytlick, der understreger, at han ikke længere konfronteres med sagen.

Linn Blohm, der i sidste sæson sad udenfor på grund af graviditet, i aktion for FCM Håndbold i en kamp i Champions League mod HC Vardar. Foto: Henning Bagger

»Overhovedet ikke. Diskussionen er overstået,« siger han.

I Håndboldspillerforeningen lægger direktør Michael Sahl Hansen ikke skjul på, at man følger udviklingen med interesse.

»Jeg føler, vi har en fin dialog med Divisionsforeningen om problematikken, og oplever ikke, at klubberne under ansættelsessamtalerne med spillerne går over stregen med hensyn til at spørge ind til ting, der ikke følger loven,« siger Michael Sahl Hansen.

I Dansk Håndbold Forbund er man ikke uvillige til at se på en ændring af reglementet, så der fremover kan ansættes barselsvikarer.

»Det forslag er vi klar til at støtte, hvis ellers klubberne tilbyder barselsvikarerne kontrakter, der lever op til de gældende regler,« siger Michael Sahl Hansen.